Cum arată și cu ce se ocupă George Paul Pistol, fratele mai mic al Ginei Pistol. Cât de mult seamănă cu sora lui

Toată lumea o cunoaște pe Gina Pistol, însă puțini sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV are un frate. Iată cum arată și cu ce se ocupă George Paul Pistol.

Toată lumea o cunoaște pe Gina Pistol, însă puțini sunt cei care știu faptul că prezentatoarea TV are un frate | Antena 1

Gina Pistol se numără printre cele mai apreciate și frumoase femei din showbiz-ul românesc. Deși a ales să se retragă din televiziune, multe persoane și-ar dori să o mai vadă pe frumoasa prezentatoarea TV pe micile ecrane ale televizoarelor.

Vedeta a fost dintotdeauna o persoană discretă. Aceasta și-a ținut viața personală și familia cât mai departe de ochii curioșilor și luminile reflectoarelor. Mai mult, superba blondină preferă să țină chipul fiicei sale ascuns de public, motiv pentru care nu publică imagini cu fața lu Josephine.

Citește și: Gina Pistol a trecut printr-o schimbare radicală de look | Foto. Cum au reacționat fanii când au văzut-o cu părul scurt

Pentru că i-a plăcut să fie rezervată, puțini sunt cei care știu că Gina Pistol are un frate mai mic. George Paul Pistol nu este cunoscut în lumea mondenă pentru că preferat să ducă o viața liniștită, fără camere de fotografiat sau de filmat în jurul său.

Cum arată și cu ce se ocupă George Paul Pistol, fratele Ginei Pistol

Fratele Ginei Pistol duce o viață discretă într-o altă țară, unde are o carieră de succes. George Paul Pistol își mai vizitează din când în când sora. De curând, acesta a fost prezent la Electric Castle, eveniment la care a cântat cumnatul său, Smiley.

Prezentatoarea TV a publicat câteva imagini alături de cel lângă care a copilărit, prezentându-l fanilor. Postarea vedetei a atras rapid atenția internauților, făcându-i să se întrebe cine este bărbatul alături de care s-a pozat Gina Pistol.

Citește și: Filmul nunții Ginei Pistol și a lui Smiley. Ce nu s-a văzut în ziua evenimentului și ce declarații emoționante și-au făcut soții

Pentru că publică foarte rar poze cu fratele său, puțini l-au recunoscut.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Gina Pistol are o relație foarte bună cu fratele său. Legătura dintre cei doi este foarte specială, chiar dacă nu se văd des din cauza distanței.

„Avem o relaţie foarte frumoasă. Îmi iubesc familia foarte mult. Am făcut şi aş face orice pentru fratele meu, pentru cei dragi. Încă de la o vârstă foarte mică am fost stâlpul casei, mi-am asumat rolul ăsta. Se spune că nici o frunză nu cade acolo unde nu trebuie. Tot ce am experimentat în trecut m-a făcut omul care sunt acum. Iar pentru asta nu pot decât să fiu recunoscătoare”, a povestit prezentatoarea TV în urmă cu ceva timp, potrivit libertateapentrufemei.ro.

În urmă cu câțiva ani, George Paul Pistol s-a mutat în Polonia alături de logodnica lui. Mutarea într-o altă țară a adus pentru el o carieră răsunătoare. În prezent, acesta lucrează la un brand renumit de haine.

„George Paul îl cheamă, dar Paul nu-l strigă nimeni. Fratele meu lucrează la un brand foarte mare de haine cunoscut în toată lumea. S-a mutat cu logodnica lui în Polonia. S-a mutat acolo cu slujba, face bine. Nu știu dacă o să vină acasă de sărbători”, a mai adăugat ea, conform sursei citate.

Gina Pistol a scos la iveală și câteva detalii neștiute despre copilăria ei: „Cea mai mare greşeală pe care o fac părinţii când divorţează este că nu renunţă la orgolii. După divorţ, tata s-a mai rupt de noi. S-a recăsătorit şi are doi băieţi. Pentru mine, familia e ceva frumos. Îmi doresc mult lucrul acesta. Eu am crescut cu tata până la 6 ani, dar după, el a plecat și și-a refăcut viața. (…). Pe tata l-am iertat și am început să nu-l mai judec”