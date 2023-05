Cum arată soția lui Roger Federer. Fostul tenismen și soția sa, Mirka, apariție de senzație pe covorul roșu de la Met Gala

Met Gala adună, an de an, nume mari din showbiz-ul internțional, din muzică, film și iată că și din sport. Fiecare gală de la Metropolitan Museum of Art din New York este specială în felul ei și vedetele se întrec în ținute care mai de care mai ieșite din comun. La gala de anul acesta, Serena Williams a anunțat că este însărcinată, însă nu a fost singura tenismenă prezentă la eveniment.

Roger Federer și soția sa, Mirka, și-au făcut apariția pe covorul roșu de la Met Gala.

Soția lui Roger Federer a atras toate privirile pe covorul roșu de la Met Gala

Fostul tenismen care s-a retras anul trecut a prezentat evenimentul alături de Penelope Cruz, Dua Lipa și Michaela Coel și a optat pentru o ținută clasică de seară. A îmbrăcat un frac negru, cămașă albă, totul accesorizat cu o pereche de ochelari. Însă soția lui, Mirka, a fost cea care a furat inimile fotografilor la eveniment.

Soția lui Roger Federer, de profesie tot tenismenă, a ales o ținută spectaculoasă pentru Met Gala. Mirka a purtat o rochie semitransparentă, de culoare roz, formată din pene și părul strâns într-o coadă.

Roger Federer și-a cunoscut soția, Mirka, cu mult înainte de prima sa victorie la simplu. Cei doi au fost jucători de tenis și s-au cunoscut în timp ce reprezentau amândoi Elveția la Jocurile Olimpice din 2000 de la Sydney. După nouă ani de relație, Roger și Mirka s-au căsătorit în 2009 și au două prerechi de gemeni.

De-a lungul timpului, Federer și-a atribuit longevitatea în tenis, în mare parte sprijinului acordat de Mirka.

„Ea a fost alături de mine când nu aveam niciun titlu și este încă aici 89 de titluri mai târziu, așa că a avut un rol important în victorie", a declarat el presei după ce a câștigat Australian Open în 2017. De asemenea, când și-a anunțat retragerea, în septembrie 2022, i-a mulțumit și soției sale, scrie People.

Cine este soția lui Roger Federer, Mirka Federer

Mirka - care a concurat sub numele de fată „Vavrinec” - a fost jucătoare profesionistă de tenis și a reprezentat Elveția la Jocurile Olimpice de la Sydney din 2000. Ea a fost nevoită să se retragă din tenis după o accidentare la picior care i-a pus capăt carierei.

„A avut o problemă la picior, a fost operată, apoi a încercat să revină. Ar fi putut continua în circuit, asta dacă durerea i-ar fi trecut. Chiar și în ziua de azi are dureri la picior uneori, deci nu a i-a fost bine, iar decizia a fost simplă", a declarat Roger Federer, potrivit Digi Sport.

Mirka și Roger au început să se întâlnească în 2000 și s-au căsătorit 9 ani mai târziu, în orașul natal al lui Roger, Basel, Elveția.

„Mai devreme astăzi, în orașul meu natal, Basel, înconjurați de un mic grup de prieteni apropiați și de familie, Mirka și cu mine ne-am căsătorit. A fost o zi frumoasă de primăvară și o ocazie incredibil de fericită", a scris Roger pe blogul său la vremea respectivă.

La câteva luni de la nuntă, cei doi au devenit părinți pentru prima dată. Au venit pe lume gemenii Charlene Riva and Myla Rose. În 2014, Mirka a devenit mamă pentru a doua oară, și de data asta aducând pe lume tot gemeni: Leo și Lenny.

