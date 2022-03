Cum arată trupul lui Kylie Jenner după a doua naștere. Fotografia în care sunt vizibile vergeturile ei și kilogramele în plus

Kylie Jenner, vedeta din clanul Kardashian în vârstă de 24 ani, este acum mândră de faptul că a devenit mămică pentru a doua oară, dar a povestit că nu i-a fost ușor.

Frumoasa brunetă, care e într-o relație cu rapper-ul Travis Scott încă din 2017 și împreună au o fetiță în vârstă de 4 ani pe nume Stormi, și-a deschis sufletul în fața fanilor.

Diva nu s-a sfiit să publice o imagine cu corpul ei după naștere, arătând că a rămas cu o burtică destul de mare în urma sarcinii cu cel de-al doilea copil al său.

Kylie a postat o serie de fotografii cu burtica sa de gravidă cu doar câteva zile înainte de a naște, poze cu Stormi, apoi o fotografie în care iubitul ei, Travis, îl ține în brațe pe fiul lor, dar și o poză în care ea îl ține în poală pe micuțul ei, iar băiețelul are picioarele pe burtica ei.

Kylie Jenner: "even though I'm 15, I'd love to be a mom" 🤍 pic.twitter.com/u5gmcflzNz