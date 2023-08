Cum arată vila pe care Brigitte și Florin Pastramă și-o construiesc în Dubai. Imagini inedite din interiorul locuinței!

Brigitte Pastramă și Florin, soțul acesteia, au cumpărat o casă în Dubai pe care acum o renovează. Cei doi au împărtășit imagini inedite din interiorul locuinței.

Casa cumpărată de Brigitte Pastramă a costat în jur de 400.000 de euro și a fost cumpărată cu banii jos, potrivit click.ro. Aceasta ar fi situată într-o zonă centrală, iar cei doi soți lucrează intens în procesul de amenajare.

Brigitte Pastramă și Florin lucrează intens la finisaje și design-ul casei unde vor să se și mute, aceasta luându-și și rezidența acolo.

„Mulțumesc Domnului că mi-a asculat rugăciunile și, după șase luni de plâns, intru acum în casa mea. E aproape gata! Mai este însă de lucru. Eu sunt ocupată cu renovarea de dimineața și până noaptea la ora 22, în fiecare zi.

După 10-15 august vin în România, sper să terminăm până atunci”, a declarat Bigitte Pastramă pentru sursa citată mai sus.

„Mi-am cumpărat casa acolo în noiembrie, anul trecut, de la un propiretar, doar că este o comunitate nouă. E foarte centrală casa, nu este foarte mare, dar nu terminaseră branșamentul la utilități și ne-au tot ținut câteva luni în hand-over. Am puțin 200 de metri de curte, am doar două dormitoare, un living și trei băi. Nu e o casă mare, e o casă mică, că nu ne-am permis mai mult. Casa din Pipera este mult mai mare, are și piscină”, a mai spus ea.

Brigitte Pastramă a luat decizia să se mute în Dubai pentru a o sprijini pe fiica ei care a intrat la liceu acolo.

„Am strat trei luni la un hotelapart, apoi la Adress la Mall Dubai, acum stăm la o rezidență mai mare cu două camere. Chiriile sunt foarte scumpe acolo, merită să-ți iei casa și masină. Tot ce e accesibil turiștilor e scump, dar în momentul în care ești rezident acolo, viața devine foarte ieftină.

Eu mi-am dorit ca să am o casă în care să pot să o supraveghez pe Sara. Ea face școală acolo a intrat la două licee foarte bune, o școală a viitorului, fac eși robotică”, mai declara ea în trecut pentru sursa amintită mai sus.

Cu ce se confruntă Brigitte Pastramă în Dubai. Anunțul important făcut de brunetă

În urmă cu ceva timp, Brigitte și Florin Pastramă au făcut demersurile necesare pentru a-și lua o locuință de 400.000 de euro în Dubai, o casă de vacanță, pentru zilele în care vor să pună pe stop tumultul vieții din România. Însă, acum, vedeta a rămas blocată la Dubai și nu poate pune piciorul în România până nu finalizează toate actele:

„Am plecat la începutul lunii ianuarie și din păcate cred că o să stau până la sfârșitul lunii februarie aici. Au venit Florin și Sara și mi-au făcut surpriză.”, a spus la Antena Stars.

Într-un interviu, bruneta a anunțat că se află încă în Dubai, fiind, în continuare, prinsă cu procedurile pentru rezidență. Însă, de această dată, lucrurile par să fie mai promițătoare pentru soții Pastramă:

„Eu sunt încă în Dubai, pentru că nu mi s-a terminat încă toată procedura pentru rezidență. Este aproape pe sfârșit și chiar pe data de 1 am fost anunțați că o să se facă <<Hand-over-ul>> la casă. Așa că eu o să îmi petrec mai mult timp aici, pentru că trebuie să o și mobilăm, trebuie să ne ocupăm de curent, de tot.”, a declarat Brigitte Pastramă.