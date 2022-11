Cunoscuta artistă a dezvăluit cum au reacționat cei doi fii ai ei, în ceea ce privește custodia lor.

Cum au reacționat copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău, după ce s-a stabilit că vor rămâne la mama lor

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au aflat, în final, care este decizia magistraților în ceea ce-i privește pe cei doi fii ai lor. Prin urmare, ambii băieți vor rămâne să locuiască la mama lor, iar artista este extrem de fericită. După trei ani de procese, lacrimi și neînțelegeri, a răsărit soarele și pe strada cântăreței.

La rândul său, tatăl copiilor, care locuiește în București, va trebui să plătească pensie alimentară și să aibă un anumit program de vizită.

Claudia Pătrășcanu a rămas surprinsă de decizia magistraților, însă mai mult a fost emoționată de reacția fiilor ei, la aflarea veștii că vor locui la mama lor. Vedeta nu s-a lăsat bătută în ultimii ani, iar acum poate spune că zâmbește din nou. Artista a mărturisit, într-un interviu pentru Fanatik, că și-a găsit puterea de a lupta și de a continua datorită băieților ei.

„De bucurie, după ce am aflat decizia instanței, am mers în fața bisericii și am sărutat pământul. Nu mi-a păsat că mă vede lumea, acesta a fost modul meu de a-I mulțumi lui Dumnezeu pentru ce mi-a dat”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Ea și-a amintit care a fost reacția fiilor ei când au aflat despre decizia definitivă a magistraților.

„Copiii mei au știut ce se întâmplă, au fost implicați, au făcut acele ședințe la psiholog, la cererea tatălui lor, iar eu am fost de părere că trebuie să știe tot ce se întâmplă.

Le-am explicat pe înțelesul lor, atât cât am considerat că este nevoie, iar când au aflat decizia instanței au reacționat foarte frumos.

Au început să strige `Uraaa, rămânem la mami!`. Aproape zilnic mă întrebau despre acest domiciliu”, a mai transmis ea, pentru publicația citată anterior.

Vedeta a fost cea care le-a dat fanilor vestea cea mare, pe o rețea de socializare.

„S a așternut liniștea și bucuria in sufletul nostru!🙏🏻😊❤️👩‍👦‍👦

Ați făcut parte din trăirile mele,poate am plâns împreuna,am zâmbit sau am răbufnit,am așteptat și am răbdat. 🙏🏻

Astăzi ma simt exact ca atunci când am născut acești îngeri buni. Sufletele voastre bune,rugăciunile voastre și toată susținerea moralului meu,au fost auzite de Dumnezeu!🙏🏻

Va multumesc,înzecit! Când ai avocați cu conștiința,care lupta cu dreptate,atunci Puterea Domnului e și mai Mare. Când ai iubirea sinceră a oamenilor curați,nimic nu poate sta in cale.

BINELE ÎNVINGE RĂUL! Nimic nu valorează mai mult pentru mine in aceasta viața..... Copiii mei sunt TOTUL! Sa fiți binecuvantati!😊❤️”, a fost mesajul cântăreței, din mediul online.

Claudia Pătrășcanu și cei doi copii se vor muta într-o casă nouă

În primăvara acestui an, artista a anunțat că și-a cumpărat casă la malul mării, unde va locui alături de cei doi fii. Momentan, ea a angajat o echipă care să finalizeze lucrările și să o amenajeze așa cum își dorește. La începutul lunii, ea a mers pentru a vedea cum decurg lucrurile, așa că a făcut și un mic filmuleț.

„Am venit la casa cea nouă, unde abia așteptăm, atât eu cât și copiii, să ne mutăm. Preconizăm că prin primăvară (...) A ajuns și mobila. Abia aștept! Abia aștept!”, le-a spus Claudia Pătrășcanu urmăritorilor ei, pe InstaStories, unde le-a și arătat imagini din interiorul casei, care pot fi văzute aici.

