Cum i s-a schimbat viața lui Aris Eram după America Express. Nici el nu se aștepta să ajungă aici: „Mi se pare ceva formidabil”

Aris Eram a vorbit despre schimbările din viața sa după participarea la America Express și despre drumul lui în televiziune. Ce mărturisire a făcut.

Cum i s-a schimbat viața lui Aris Eram după America Express | Antena 1

Participarea la America Express a fost o experiență care a schimbat multe lucruri în viața lui Aris Eram. După competiție, acesta a început să cocheteze cu televiziunea și a ajuns să prezinte o emisiune, un pas la care nu s-ar fi gândit înainte de aventura din America de Sud.

Alături de sora sa, Alexia Eram, Aris a vorbit despre amintirile din competiție, despre finala Asia Express și despre felul în care participarea la reality show i-a adus mai aproape de public.

Alexia și Aris Eram, impresii despre finala Asia Express 2026

Alexia Eram a mărturisit că îi este greu să urmărească episoadele din Asia Express sau America Express. Imaginile din competiție îi trezesc amintiri puternice și o fac să retrăiască emoțiile pe care le-a avut în timpul filmărilor.

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„Eu de fiecare dată când văd niște lucruri despre Asia Express sau America Express nu pot să mă uit foarte mult pentru că mă iau emoțiile și mă gândesc cum eram noi acolo și nu prea pot să mă uit la emisiune”, a spus Alexia Eram.

În schimb, Aris Eram a urmărit finala Asia Express și s-a bucurat pentru câștigătorii sezonului.

„Am văzut finala, mă bucură că au câștigat cei doi băieți. Mi-a plăcut foarte mult de ei. Când m-am uitat, într-adevăr, mi-am amintit de toate momentele frumoase pe care le-am petrecut acolo. A fost una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea”, a declarat Aris Eram.

Cum i-a schimbat America Express pe Alexia și Aris Eram

Participarea la America Express a fost și o ocazie pentru public de a-i cunoaște mai bine pe cei doi frați. Până la acel moment, Alexia Eram era deja cunoscută în mediul online, însă fratele ei, Aris Eram, apărea mult mai rar în lumina reflectoarelor.

„Cred că lumea ne-a văzut altfel decât ne vedea înainte. Aris nu era deloc în lumina reflectoarelor înainte. A fost prima oară când lumea l-a văzut și ne-a văzut pe noi cum suntem reali, nu prin intermediul social media sau zvonuri”, a spus Alexia Eram.

Aris Eram a ajuns să cocheteze cu televiziunea după America Express

Experiența de la America Express pare să fi deschis un nou drum pentru Aris Eram. După participarea la competiție, acesta a început să fie tot mai prezent în lumea televiziunii și a ajuns să prezinte o emisiune.

Aris recunoaște că nici el nu și-ar fi imaginat că va ajunge în această poziție. Dacă cineva i-ar fi spus, în perioada în care participa la America Express, că va deveni prezentator TV, probabil că i-ar fi fost greu să creadă.

„Mi se pare ceva formidabil. Nu aș fi crezut, dacă îi spuneați lui Aris care era la America Express că o să fie prezentator la o emisiune, mi se pare că este ceva... foarte greu m-am introdus acolo, dar se pare că îmi iese așa”, a mărturisit Aris Eram.

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