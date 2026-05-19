Aris Eram, prima apariție televizată după eliminarea de la Survivor. A revenit în platoul emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani

Aris Eram a revenit în platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani, după eliminarea de la Survivor România 2026. Acesta a părăsit competiția din Republica Dominicană după un duel aprig cu Lucian Popa.

Telespectatorii au primit o veste neașteptată în ediția de duminică de la Survivor România, de pe 17 mai 2026. Aris Eram a fost votat de Gabi Tamaș, cel care a câștigat colanul de imunitate, la duel.

Tânărul a pornit pe un traseu foarte dificil alături de Lucian Popa. Deși a depus eforturi mari pentru a rămâne în competiția din Republica Dominicană, adversarul său a fost mai rapid și a terminat proba înaintea lui.

Așadar, Aris Eram a fost eliminat din show. Acesta s-a bucurat din plin de experiență și ar fi vrut ca aceasta să nu se termine aici. Mai mult, concurentul să vedea cât mai departe în concursul de la Survivor România 2026.

Vestea a luat prin surprindere pe toată lumea. De altfel, au curs lacrimi amare atunci când Aris Eram a pierdut duelul. Bianca Giurcanu și Bibi nu s-au mai putut abține. Cele două au izbucnit în plâns, spunând că este nedrept ceea ce se întâmplă.

Prima apariție televizată a lui Aris Eram după eliminarea de la Survivor România 2026. Ce a povestit în platoul Neatza cu Răzvan și Dani

După ce a părăsit competiția Suvivor România 2026, Aris Eram s-a întors pe platoul de la Neatza cu Răzvan și Dani. Concurentul a fost primit cu multă bucurie de către colegii săi, care nu au întârziat să-i pună și câteva întrebări.

Telespectatorii au observat imediat că tânărul a renunțat la barbă și la părul lung. Acesta a trecut pragul salonului după ce a ieșit din emisiune. De asemenea, Aris Eram a spus că i-a fost extrem de dor de atmosfera de acasă.

Momentele savuroase nu au lipsit din matinalul Neatza cu Răzvan și Dani. Tânărul a povestit despre cele mai neașteptate momente din Republica Dominicană. Mai mult, acesta a punctat faptul că ar fi avut probleme grave de sănătate dacă n-ar fi fost precaut în junglă.

Ce mesaj a transmis Aris Eram după eliminarea de la Survivor România 2026

La scurt timp de la eliminarea de la Survivor România 2026, Aris Eram a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.

„Ce experiență minunată! Chiar dacă drumul meu în această competiție se oprește aici, am învățat enorm despre relațiile între oameni, despre prietenie și încredere, despre mine și despre supraviețuire. Ceea ce este foarte important, la 22 de ani. Le mulțumesc mult colegilor și telespectatorilor”, a scris tânărul pe contul de Instagram despre experiența din Survivor România.

