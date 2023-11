Dorian Popa a intrat, din nou, în atenția publicului, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan. Iată cum încearcă artistul să ”își spele păcatele”!

Cum încearcă Dorian Popa să își repare imaginea, după ce a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan | Captură Instagram

Dorian Popa a trecut prin cea mai nefastă perioadă a carierei sale, după ce a fost oprit de polițiști în timp ce se afla la volanul unui Lamborghini și a ieșit pozitiv la consumul de substanțe interzise, iar apoi iubita lui a anunțat public sfârșitul relației lor de 11 ani.

Cu toate acestea, Dorian Popa pare că a găsit puterea ”să meargă mai departe”. În încercarea de a-și repara imaginea și de a rămâne în atenția fanilor, vloggerul a publicat un nou mesaj emoționant pe rețelele de socializare, prin care anunță lansarea unei piese cu un mesaj la fel de puternic.

Dorian Popa lansat o nouă melodie

Fiind conștient că se bucură de o comunitate imensă de urmăritori pe rețelele de socializare, numai pe platforma Youtube strângând două milioane de oameni care îi urmăresc activitatea, Dorian Popa a decis să nu lase recentul scandal în care a fost implicat să treacă neobservat.

După ce a publicat pe canalul de Youtube un clip intitulat „cea mai mare greșeală din viața mea”, care a adunat aproape 800.000 de vizualizări, vloggerul a lansat o nouă melodie, numită „Merg mai departe”, și care a ajuns, doar într-o singură zi, la 163.000 de vizionări.

Versurile piesei vorbesc despre momentele dificile prin care el a trecut de când a devenit ținta opiniei publice.

Ce mesaj a transmis Dorian Popa: „Al vostru negreșit!”

Dorian Popa a transmis și un mesaj emoționant odată cu lansarea piesei. Artistul și-a exprimat recunoștința față de cei care au continuat să îl susțină și în această perioadă dificilă. Mai mult, vloggerul speră că mesajul piesei va inspira și alte persoane care trec prin momente dificile.

„În primul rând, încep prin a vă mulțumi pentru toată susținerea pe care mi-ați oferit-o și pentru muntele de energie caldă ce l-ați creat pentru a mă adăposti! Nu am cuvinte să releve, cu adevărat, cât de protejat m-am simțit, însă știu sigur că simțiți cât de recunoscător vă sunt! Sper ca piesa asta să vă dea puterea să vă luptați cu momentele grele din viețile voastre și nu uitați că în spatele oricărui nor, fie el cât de negru, există lumina soarelui, gata să ne lumineze și să ne încălzească sufletele la loc! Al vostru negreșit… am fost, sunt și voi fi! Merg mai departe.”, a scris Dorian Popa pe contul personal de Instagram.

