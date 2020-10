Cum s-a pozat Andreea Raicu alături de mama ei, după ce aceasta s-a vindecat de Covid-19

Vedeta a ținut atunci să le spună celor care o urmăresc pe rețelele de socializare că virusul este mai aproape decât ne putem imagina și că mama sa a avut nevoie de 2 săptămâni de spitalizare, o perioadă grea, dar și foarte imprevizibilă.

Mama vedetei a fost internată la Spitalul Victor Babeș din București, iar prin intermediul postării, Andreea Raicu a ținut să le mulțumească și medicilor și asistenților medicali din spital, oameni care duc zilnic o luptă greu de descris în cuvinte.

Recent, vedeta a publicat o poză cu mama sa, postare prin intermediul căreia i-a urat la mulți ani femeii care i-a dat viață: "She is my rock star!! ❤️ A avut unul dintre cei mai grei ani si are in continuare zambetul pe buze ca si cand nimic nu s-ar fi intamplat. Sper ca am mostenit macar jumatate din puterea ei interioara. La multi ani Mami!! Sunt atat de fericita ca esti back home!"

Fanii i-au urat și ei mamei Andreei la mulți ani și i-au transmis multă sănătate.