Cum s-a putut îmbrăca un top model la festivalul Coachella. A apărut doar în bikini și a atras toate privirile!

Coachella este festivalul de muzică ce reușește an de an să adune la un loc nume mari din industria shobizului internațional, atât pe scenă, cât și în public. Evenimentul a reușit, de-a lungul timpului, să devină un show al extravanțelor vestimentare, astfel că și în acest an ținutele participanților s-au ridicat la nivelul așteptărilor.

Joy Corrigan, model internațional, a întors toate privirile la Coachella. A apărut doar într-o pereche de bikini!

Un exemplu în acest sens este cel oferit de top modelul Joy Corrigan, care a atras toate privirile ca un magnet după ce a decis să poarte o ținută cât se poate de îndrăzneață. Joy este cunoscută pentru aparițiile sale electrizante de pe podiumul de la prezentările de modă marca Victoria's Secret, astfel că modelul a transformat și festivalul în propria sa „scenă”.

Coachella a fost organizat în acest weekend în Indio, California, în plin deșert. Fotomodelul, în vârstă de 28 de ani, și-a afișat atuurile fizice într-o pereche de bikini colorați cu top asortat, iar în picioare a optat pentru cizme lungi, peste genunchi, care imită textura blugului.

Joy Corrigan s-a lăsat apoi fotografiată din toate unghiurile, în deșert, în cadrul unei ședințe profesioniste. Modelul și-a accesorizat ținuta cu o geantă în două nuanțe deschise, dar și cu câteva lanțuri și coliere aurii, în zona gâtului. Look-ul a fost completat de o pereche modernă de ochelari de soare, de culoare mov.

De altfel, nu este singura ținută îndrăzneață pe care Joy a „prezentat-o” de-a lungul weekend-ului la Festivalul Coachella. Cu o zi înainte, modelul și-a arătat latura de „Barbie” într-un body roz cu decupaj de tip tanga, asortat cu o pereche de role clasice.

Coachella, festivalul vedetelor

Joy Corrigan s-a numărat printre cei aproximativ 250.000 de participanți care s-au adunat anul acesta la festivalul extrem de popular pentru a-i urmări live pe artiștii lor preferați, precum Bad Bunny, Blackpink, Frank Ocean sau Calvin Harris. Coachella este însă renumit și pentru publicul său, având în vedere că tot mai multe vedete internaționale își fac adesea apariția printre spectatori, făcând deliciul publicului.

