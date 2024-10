Cum s-au cunoscut Elena Udrea și Adrian Alexandrov. Ce dezvăluiri a făcut afaceristul: „Vorbeam amândoi la persoana a doua și...”

Recent, Adrian Alexandrov a fost invitat în cadrul unui podcast, acolo unde a vorbit deschis despre momentul în care a văzut-o prima oară pe Elena Udrea, dar și despre cum a început povestea de iubire dintre ei.

Elena Udrea și Adrian Alexandrov formează un cuplu de aproape zece ani și au devenit părinți în urmă cu șase ani. Iată cum s-au cunoscut și cum a început povestea lor de iubire!

Adrian Alexandrov, despre prima întâlnire cu Elena Udrea: „Auzisem că ea venea dimineața la sală”

Elena Udrea și Adrian Alexandrov s-au văzut pentru prima dată în anul 2015, dar abia un an mai târziu au avut prima conversație, într-un restaurant.

Invitat recent în cadrul unui podcast, partenerul de viață al Elenei Udrea a dezvăluit că a văzut-o prima dată la o conferință, iar câteva luni mai târziu la o sală de fitness.

„Eu prima dată am văzut-o pe Elena în 2015. Era o conferință, ceva teme legate de politică. Acolo am văzut-o live prima dată, în rest, așa cum o vedeam cu toții la televizor (...) Nu am interacționat, că era sala plină. Ea vorbise acolo, eu atunci o văzusem pentru prima dată live. Pe urmă, în 2016, aici începe să fie un pic povestea amuzantă (...) Mergeam în a doua parte a zilei la sală și auzisem că ea venea dimineața la sală. Acolo veneau foarte multe persoane publice (...) Nu ne întâlnisem cât am fost eu acolo o perioadă, dar, într-o seară, intră Elena Udrea în sală”, a declarat Adrian Alexandrov, citat de Spynews.

Elena Udrea îl remarcase pe Adrian Alexandrov la sală: „Mi-a dat ea un mesaj”

Adrian Alexandrov a mai dezvăluit că Elena Udrea i-a dat de înțeles că l-a observat pe când mergea la sală și l-a întrebat de ce nu mai vine așa des. El a încercat să îi lase o carte de vizită, ca mai apoi, după câteva zile, fostul ministru să îi trimită un mesaj.

„Vorbeam amândoi la persoana a doua și a spus o chestie cu care mi-a atras atenția: <<Nu te-am mai văzut la sală>> și am spus că nu mai vin, pentru că nu am permis o perioadă (...) Nu aveam nicio carte de vizită la mine, m-am scuzat, dar aveam biroul foarte aproape (...) La câteva zile după, am început să vorbim. Mi-a dat ea un mesaj”, a mai spus Adrian Alexandrov, citat de Spynews.

