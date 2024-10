Cum s-au cunoscut Ilona Brezoianu și Andrei, soțul ei. Actrița a dezăvăluit abia acum: „E o poveste complicată”

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului 2024. Actrița a fost discretă în privința expunerii relației în spațiul public la început. Actrița a povestit cum l-a cunoscut pe cel de care s-a îndrăgostit iremediabil.

Pe Ilona și Andrei i-a adus împruenă pasiunea comună pentru motociclete. După ce s-au cunoscut a existat o pauză de un an și ceva până când Andrei Alexandru a invitat-o la o cafea pe actriță.

„A fost dragoste la prima vedere. Și el așa zice. El mă cunoștea de la televizor. E o poveste super complicată. Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, la Un podcast misto.

Citește și: Cum arată acum sora Ilonei Brezoianu. Mesajul emoționant pe care actrița i l-a transmis surorii sale de ziua ei de naștere

Ce spune Ilona Brezoianu despre nunta ei cu Andrei

Articolul continuă după reclamă

Chiar dacă soțul e monitor de schi, Ilona spune că nu se descurcă foarte bine la acest sport.

„Nu schiam și nu știu să sciez nici acum, spre rușinea mea. Schiez foarte prost. Dar nu am curaj și nu mai e cum erai mic când te aruncai”, a spus Ilona Brezoianu.

Ilona Brezoianu și Andrei s-au căsătorit religios pe 20 iulie 2024. Ea și Andrei au avut parte de o nuntă cu un număr mic de persoane.

Citește și: Ce nume poartă Ilona Brezoianu după cununie: „Vă dați seama că trebuie să-i spunem doamnă?” Cum a apărut la Neatza

„Eu consider că nunta trebuie să fie despre oamenii ăia doi care se căsătoresc și mai puțin despre obligații, sau despre anumite rude care trebuie să fie pentru vă așa au hotărât părinții. Eu aveam varianta de a face fie o nuntă foarte mare, fie o nuntă foarte mică pentru că ei depind unii de alții. Dacă îl chemi pe ăla trebuie să-l chemi și pe ăla. Am ales varianta cea mai mică, pentru că nu știu dacă aș fi făcut față unei nunți mari. Toată lumea s-a simțit bine, a fost ceva farte relaxant pentru mine. La mine aproape toți oamenii se cunoșteau între ei. Ideea de a pune la un loc niște oameni care nu se cunpsc între ei să petreacă o seară împruenă e ciudată. Eu recomand vaianta asta, e senzațională. Am avut 53 de oameni+ trupa lui Florin, 60 și ceva”, a mai spus Ilona Brezoianu despre nunta cu alesul inimii ei.

Citește și: Reacția neașteptată a Ilonei Brezoianu după ce a fost întrebată de un fan dacă va face copii

„La dar am ieșit la fix. A fost tot ce mi-am dorit. Când faci o nuntă cu oameni puțini ai șanse mari să pui bani de la tine. Eu dacă nu aveam anumite chestii gratis, ar fi fost o gaură mare financiară, dar norocul meu e că am prieteni artiști care mi-au făcut surprize și au venit de drag”, a spus Ilona.

Citește și: Accesoriul personalizat pe care Ilona Brezoianu l-a purtat la nunta sa. Detaliul bine ascuns sub rochia de mireasă