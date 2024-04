Cum s-au cunoscut Vali Vijelie și soția sa, de fapt. Ce detalii au ieșit la iveală după episodul de infidelitate a cântărețului

Vali Vijelie a povestit, la un moment dat, cum a cunoscut-o pe Carmen Rusu, actuala soție. Relația dintre ei a început în urmă cu mai bine de două decenii, pe când cântărețul de manele avea 20 de ani, iar ea doar 15 ani.

Relația dintre Vali Vijelie și Carmen Rusu a ajuns în atenția presei, după ce cântărețul de manele a fost surprins în compania unei brunete misterioase. Ulterior, soția artistului a anunțat că ea și Vali Vijelie merg pe drumuri separate, însă vor continua să locuiască sub același acoperiș, declarație care a luat prin surprindere pe toată lumea. Iată cum a început povestea lor de iubire!

Cum a început relația dintre Vali Vijelie și soția lui

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, Vali Vijelie a relatat ce s-a întâmplat în ziua în care a cunoscut-o pe Carmen Rusu, cea care avea să îi devină soție. Totul s-a petrecut în anii `90, pe vremea când artistul avea 20 de ani, iar ea era doar o copilă de 15-16 ani.

Potrivit declarațiilor cântărețului de manele, mama soției sale nu a fost de acord cu povestea lor de iubire, motiv pentru care atunci destinele lor s-au separat.

„Prima întâlnire a fost în `90. Atunci ne-am cunoscut, eu cântam într-un restaurant. Ea era mică atunci, mama ei era contra. Ea avea 15-16 ani, a trecut pe acolo întâmplător. Eu aveam 20 de ani și mama ei nu a fost de acord și apoi, peste șase ani ne-am întâlnit.”, a povestit Vali Vijelie la TV, citat de o publicație mondenă.

Însă, patru ani mai târziu, viața i-a adus din nou împreună, acela fiind momentul când povestea lor a început cu adevărat.

„Eu am mers la studio la un prieten, el vorbea cu prietena ei și i-am spus: <<Știi cu cine înregistrez astăzi?! Cu iubirea vieții tale, cu Vali Vijelie>>. Ea a venit acolo, eu sincer să fiu nu am mai cunoscut-o și când am văzut-o zic: <<Mamă ce gagică!>> (…) De acolo am rămas împreună.”, a mai explicat Vali Vijelie, potrivit sursei citate.

Vali Vijelie, despre căsnicia cu soția sa: „Când ajung acasă îmi dau blana jos”

Vali Vijelie nu s-a oprit aici cu declarațiile și a mai spus că „pe stradă este leu”, dar acasă își dă „blana jos” și devine o persoană mai blândă.

„Când sunt pe stradă sunt leu, când ajung acasă îmi dau blana jos și o pun pe aia de oaie, adică sunt blând, sunt bun și vreau să îi fac pe toți fericiți. (...) Leul tot timpul își apără proprietatea. Acasă sunt un simplu om ca toată lumea.”, a mărturisit Vali Vijelie, potrivit publicației mondene citate mai sus.

El a mai zis că viața de artist l-a ținut, adesea, departe de casă, însă, atunci când are ocazia, își petrece timpul cu familia, fără ca cei dragi să îi simtă lipsa.

„De multe ori sunt acasă doar două zile, de multe ori nu sunt deloc. Depinde de timp. Au fost zile când am stat, de exemplu: m-am trezit dimineața, m-am dus să rezolv ce aveam de rezolvat și apoi m-am întors acasă și așa am stat toată ziua acasă.”, a mai explicat Vali Vijelie, potrivit sursei citate.