La ceas de seară, Vali Vijelie a fost surprins alături de o brunetă misterioasă, cu care s-a întâlnit într-o benzinărie din zona Fântâna Miorița. Cei doi au mers apoi într-un complex rezidențial, de unde nu au mai ieșit.

La 53 de ani, Vali Vijelie ar fi călcat strâmb în noaptea de sâmbătă spre duminică. Paparazii l-au filmat în zona Piața Presei. El a oprit la o benzinărie de lângă Fântâna Miorița. Acolo și-a dat întâlnire cu o brunetă, care sosise cu un taxi.

Citește și: Cum a fost filmat Adrian Mititelu Jr. înainte să ajungă de urgență la spital. Imaginile îl arată trist și îngândurat - VIDEO

Vali Vijelie, prins în ofside de paparazzi. În ce ipostaze a fost fotografiat alături de o femeie misterioasă

Vali Vijelie a fost surprins alături de o femeie misterioasă. Îmbrăcat într-un costum albastru, acesta a fost un gentleman cu doamna care îl însoțea. I-a deschis portiera la mașină și a așteptat ca bruneta să intre în autoturism înainte de a închide portiera.

Pe drum spre bolidul de lux, și-a permis să facă și un gest apropiat. Manelistul i-a pus mâna pe posterior, dând de înțeles că relația lor este mai mult decât una amicală.

Conform Cancan, Vali Vijelie nu ar fi la prima abatere. Ani de zile, scriu jurnaliștii de la site-ul monden, cântărețul de muzică de petrecere s-a împărțit între soția sa, Carmen Rusu, și diverse amante. De fiecare dată, cea care i-a oferit patru copii a închis ochii la infidelitățile soțului.

Citește și: Cum arată fiica lui Vali Vijelie, Rusu Cati. Artistul este foarte mândru de singura sa fată

Vali Vijelie este însurat de 28 de ani cu Carmen Rusu, iar la începutul anului 2024 preciza că infidelitatea există în orice mariaj, doar că unii bărbați își asumă, alții nu.

“Știi că e o vorbă: care e fără de păcat să dea cu piatra în celălalt. Din punctul meu de vedere noi, bărbații, suntem de două feluri: care fac și care nu recunosc”, declara, la momentul respectiv, celebrul artist, conform Cancan.

În cadrul unei emisiuni TV, Vali Vijelie susținea că soția sa nu este geloasă și că nu au existat niciodată discuții cauzate de gelozie.

”Peste tot femeile sunt la putere, nu doar la mine în familie. Soția mea nu este geloasă, nu am avut niciodată discuții, îi spun că este fana mea, dacă facem poze sau dansăm, și atât.

Soția mea este o femeie educată, vorbim frumos, discutăm, vedem dacă ea are dreptate, dacă nu are. Eu am o vorbă: cine mă acceptă bine, cine nu, nu”, a spus Vali Vijelie în cadrul unei emisiuni TV.

Imaginile cu Vali Vijelie alături de o femeie misterioasă pot fi văzute aici.

Citește și: E cunoscut pentru muzica lui, dar puțini știu că Vali Vijelie e tatăl lui. Cine e Nuțu Rusu, fiul artist al manelistului