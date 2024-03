Pe Ilona Brezoianu o știe toată lumea, dar nu mulți știu că actrița mai are și o soră. Alina este cu 10 ani mai mare decât concurenta de la Te cunosc de undeva! sezonul 20.

Pe Ilona Brezoianu o știe toată lumea, dar mulți nu știu că vedeta mai are și o soră. Dacă actrița este mereu în centrul atenției, nu se poate spune același lucru și despre sora ei mai mare. Alina Brezoianu a ales o meserie în spatele camerelor de filmat, însă tot în zona creativă și este înconjurată de artiști.

Citește și: Ilona Brezoianu, pregătită să se mărite cu iubitul ei? Ce zice despre bărbatul care a cucerit-o. Florin Ristei: „Îi cânt la nuntă”

Cum se înțelege Ilona Brezonianu cu sora ei. Alina este cu 10 ani mai mare decât actrița

Ilona Brezoianu și sora ei, Alina, au participat recent la un eveniment împreună, iar prezentatoarea a făcut dezvăluiri inedite despre relația lor. Deși între ele este o diferență de 10 ani, ele se înțeleg foarte bine, însă nu a fost mereu așa.

„Noi ne-am împrietenit destul de târziu. Pentru că ea când avea 15 ani, eu aveam 5 și nu prea aveam ce să discutăm. În schimb, când eu aveam 15 - 16 ani, ea 25 sau 26, atunci am început să ne împrietenim și a rămas așa relația foarmată de pe atunci. Eram deja o adolescentă când m-am împrietenit cu ea și am rămas prietene și acum.

O relație frumoasă. Mă mai și altoia când eram mică, pentru că eram un copil mai obraznic și aveam gura mare, dar acum nu mai e cazul, ne înțelegem foarte bine”, a povestit Ilona Brezoianu pentru playtech.ro.

De asemenea, aceasta a mai precizat că Alina, sora ei mai mare are o meserie care se desfășoară în spatele camerelor de filmat, aceasta fiind make-up artist.

Îndrăgita actriță a vorbit și despre cum reușește să se împartă între toate proiectele în care este implicată în prezent. Ilona Brezonianu a dezvăluit că, pentru moment, a renunțat la proiectele noi pentru a se putea descurca cu programul încărcat de filmări. Aceasta participă alături de Florin Ristei în sezonul 20 Te cunosc de undeva! și prezintă matinalul de weekend de la Antena 1.

Citește și: Cine este și cum arată sora Ilonei Brezoianu. Cum o „teroriza” Ilona când împărțeau aceeași cameră în casa familiei

„Eu am renunțat la alte lucruri. Momentan, mă ocup doar de Te cunosc de undeva! și de Neatza, unde eu sunt doar duminica, iar la teatru nu repet momentan nimic, doar mă duc și joc. Nu pot să spun că am un program atât de încărcat, nu am turnee momentan, că nu pot să plec din cauza filmărilor. Am renunțat să mai iau spectacole noi și nu mă mai bag în foarte multe lucruri deodată pentru că mi-am dat seama că ajungi la epuizare și nu e cea mai bună variantă pentru că ajungi la epuizare și nu mai are niciun sens”, a mai adăugat concurenta Te cunosc de undeva! sezonul 20.