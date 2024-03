Ilona Brezoianu, pregătită să se mărite cu iubitul ei? Ce zice despre bărbatul care a cucerit-o. Florin Ristei: „Îi cânt la nuntă”

Ilona Brezoianu este îndrăgostită până peste cap de iubitul ei. Actrița a vorbit în podcastul „La Țocii” despre relația sa. Florin Ristei a confirmat că iubitul partenerei sale de la Te cunosc de undeva! este un băiat senzațional și a spus că le va cânta la nuntă.

Romică Țociu a întrebat-o pe Ilona Brezoianu despre situația sa amoroasă. Florin Ristei, invitat la podcastul La Țocii alături de colega sa de la Te cunosc de undeva!, a spus că le va cânta la nuntă.

Ilona Brezoianu, mărturisiri despre iubitul ei

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în dialog cu Romică Țociu.

Florin Ristei s-a uitat pe telefon unde spune că și-a trecut data la care Ilona și Andrei ar urma să facă pasul cel mare. Actrița i-a cerut lui Ristei să tacă după ce acesta a enunțat data de 20 iulie.

„Îi cânt la nuntă, ce să facem? Pe cât e? Stați că vă zic eu acum că mi-am trecut în calendar. E un băiat senzațional! 20 iulie! Mi-am pus aici cu semnul exlamării să nu iau cântare. Pe 19 sunt la Iași și pe 20 vin la tine”, a spus Florin Ristei.

„Dar să vii fresh! Să nu vii obosit că mie trebuie să-mi cânți cum trebuie!”, i-a spus Ilona Brezoianu lui Florin Ristei, iar artistul i-a promis că așa va fi.

Când Romică Țociu a întrebat-o pe Ilona Brezoianu dacă este îndrăgostită, Florin Ristei a dat și el din cap aprobator:

„O văd că e îndrăgostită. De-aia am dat din cap și eu”, a spus concurentul de la Te cunosc de undeva!

Ilona Brezoianu este împlinită atât pe plan personal, cât și profesional. Este actriță la Teatrul de Comedie, prezintă Super Neatza de weekend și este concurentă la Te cunosc de undeva! alături de Florin Ristei, spre încântarea fanilor emisiunii. „Am fost înzestrată și cu talent, dar am și muncit foarte mult”, a spus actrița.

Ilona Brezoianu are 33 de ani, este din Giurgiu și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale". La Teatrul de Comedie a fost angajată în urma unui concurs, unde a recitat o poezie scrisă de mama sa pentru ea. Este vorba despre o dedicație făcută de mama sa când ea nu va mai fi. De profesie, mama Ilonei Brezoianu este asistent medical, iar tatăl este inginer constructor de nave.