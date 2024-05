Maia Morgenstern a fost prezentă la un podcast, unde a vorbit despre greșelile pe care le fac oamenii când îi pronunță numele. În lumea divertismentului, numele Maia Morgenstern strălucește ca o stea.

Cunoscută pentru talentul său remarcabil și pentru rolul emblematic al Măicii Domnului din "Patimile lui Hristos" al lui Mel Gibson, actrița româncă a captivat audiențele din întreaga lume. Cu toate acestea, în ciuda prestigiului ei, pronunția numelui său a fost adesea greșită de către cei din România.

Cum se pronunță corect numele actriței Maia Morgenstern. Actrița a explicat cum i-au greșit oamenii numele și cum trebuie de fapt

Recent, într-un podcast, Maia Morgenstern a luat inițiativa de a clarifica pronunția corectă a numelui său, subliniind astfel importanța respectului cultural și a identității personale.

În timpul discuției, gazda podcast-ului a adresat subiectul pronunției corecte a numelui său, iar Maia Morgenstern a răspuns cu o abordare plină de grație și înțelepciune. Ea a subliniat că este recunoscătoare pentru admiratorii săi și pentru interesul lor, dar că pronunția corectă a numelui său este esențială pentru ea, nu doar ca o chestiune de corectitudine lingvistică, ci și ca o formă de respect față de identitatea sa culturală și de istoria sa.

Această inițiativă a lui Morgenstern nu este doar un act de clarificare lingvistică, ci și o încurajare pentru cei din afara culturii sale să își depună eforturile de a pronunța corect numele său și, implicit, numele altor persoane.

Ea a și glumit pe această temă, amintindu-și de câteva momente în care oamenii i-au greșit numele de familie și cum au numit-o.

Maia Morgenstern, despre cicatricile lăsate de rolul din filmul "Patimile lui Isus"

De altfel, actrița a mai spus că încă simte cicatricile lăsate de controversa creată de acest rol, dar, cumva, momentele acestea sunt de domeniul trecutui și nu se lasă afectată.

Filmul este despre ultimele ore din viața lui Iisus Hristos și a înregistrat încasări record iar prestația actriței a fost aclamată de către cei care au urmărit pelicula.

Potrivit sursei citată, actrița rămâne, în schimb, cu amintirile memorabile de la întâlnirea cu actorul Mel Gibson, dar și cu momentele trăite în timp e se pregătea pentru acest rol.

Țin minte că am venit la filmare, la locul filmării, într-un birou. Mel Gibson m-a invitat acolo. M-a copleșit de moarte, apoi am vorbit omenește. Nu știu când a zburat timpul. Mi-am simțit viața în pericol din cauza asta, am fost agresată și fizic, rămâne ce rămâne, a spus ea.

Cât despre violența fizică de care a avut parte, actrița Maia Morgenstern a precizat că a fost scuipată și zgâriată.

Am fost zgâriată, scuipată pentru că am jucat în acel film. Și ce? Este în urmă, rămânem cu povestea despre acel film, pentru felul în care ne-am pregătit pentru acel film, a încheiat Maia Morgenstern.