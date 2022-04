Maia Morgenstern: "Am fost zgâriată, scuipată pentru că am jucat în acel film". Cine și de ce a agresat-o pe marea actriță

Actrița Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate la nivel național dar și internațional, a povestit cum a marcat-o unul dintre rolurile pe care le-a interpretat în trecut.

Fiică a matematicianului Usher Morgenstern, supraviețuitor al Holocaustului, Maia Morgenstern, de origine evreică, a povestit, potrivit Fanatik, faptul că rolul Fecioarei Maria din filmul "Patimile lui Isus" a creat multă controversă.

Actrița a precizat că a fost chiar lovită de o femeie, pe stradă, din cauza faptului că o evreică a interpretat un rol atât de important pentru creștinism.

Maia Morgenstern, despre cicatricile lăsate de rolul din filmul "Patimile lui Isus"

De altfel, actrița a mai spus că încă simte cicatricile lăsate de controversa creată de acest rol, dar, cumva, momentele acestea sunt de domeniul trecutui și nu se lasă afectată.

Citește și:iUmor sezonul 12, 27 martie 2022. Maia Morgenstern, roast-ul emoționant care a adus lacrimi în ochii lui Carmen Tănase.

Filmul este despre ultimele ore din viața lui Iisus Hristos și a înregistrat încasări record iar prestația actriței a fost aclamată de către cei care au urmărit pelicula.

Potrivit sursei citată, actrița rămâne, în schimb, cu amintirile memorabile de la întâlnirea cu actorul Mel Gibson, dar și cu momentele trăite în timp e se pregătea pentru acest rol.

Țin minte că am venit la filmare, la locul filmării, într-un birou. Mel Gibson m-a invitat acolo. M-a copleșit de moarte, apoi am vorbit omenește. Nu știu când a zburat timpul. Mi-am simțit viața în pericol din cauza asta, am fost agresată și fizic, rămâne ce rămâne, a spus ea.

Citește și:Ce avere a reușit să strângă Maia Morgenstern și câte proprietăți are. Se poate compara cu nume de la Hollywood

Cât despre violența fizică de care a avut parte, actrița Maia Morgenstern a precizat că a fost scuipată și zgâriată.

Am fost zgâriată, scuipată pentru că am jucat în acel film. Și ce? Este în urmă, rămânem cu povestea despre acel film, pentru felul în care ne-am pregătit pentru acel film, a încheiat Maia Morgenstern.

The Secret Life of My Secretary. Doua episoade noi din super serial sunt acum in AntenaPLAY