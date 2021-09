Cum se simte Benone Sinulescu, la două luni după ce a fost găsit inconștient în casă. Soția artistului a făcut dezvăluiri

În luna iulie Benone Sinulescu a fost găsit inconștient în casă și a ajuns de urgență la spital. După două săptămâni în care a fost internat într-un spital din Arad, artistul în vârstă de 84 de ani a fost externat, iar acum soția sa spune că starea lui de sănătate se îmbunătățește pe zi ce trece.

Elena, soția lui Benone Sinulescu a dat asigurări că artistul în vârstă de 84 de ani se simte mai bine, mănâncă și iese la plimbare.

Ce spune Elena Sinulescu, despre starea de sănătate a lui Benone Sinulescu

„Vă asigur pe toţi, simpli fani ai soţului meu sau amici foarte apropiaţi, că starea de sănătate a lui Benone evoluează spre bine. Are poftă de mâncare, face kinoterapie acasă, iese în grădină la plimbare. Consider că îşi recapătă puterile cu fiecare săptămână ce ne îndepărtează de perioada aceea în care a trebuit să meargă la spital”, a declarat soția lui Benone Sinulescu pentru impact.ro.

Dupe ce Benone Sinulescu a fost găsit inconștient în casă de soția lui, impresarul artistului a fost cel care a oferit detalii despre starea de sănătate. În primă fază, artistul nu a fost internat în spital, ci a ajuns în clinica de îngrijiri paleative din apropierea Aradului, iar când starea i s-a înrăutățit a fost transferat la secția UPU a Spitalului Județean Arad.

Benone Sinulescu și-a scris testamentul în urmă cu mai mulți ani

În urmă cu mai mulți ani, Benone Sinulescu s-a asigurat că averea sa va ajunge pe mâini bune. Acesta a dezvăluit la tv, faptul că s-a gândit deja la tot ce a agonisit în această viață și știe cui trebuie să-i lase totul.

„Eu şi soţia mea avem reciprocitate… Dacă mor eu, totul îi rămâne ei… Şi drepturile de autor, casele din Bucureşti, Buzău şi de lângă Arad, banii, toată averea noastră. Şi invers… Doar că soţia mea, fiind inginer chimist, nu are drepturi de autor. În acest sens, am făcut deja testamentul la notariat. Am preferat să fie ceva gândit din vreme. Drepturile de autor nu le vom lăsa de izbelişte. După ce niciunul dintre noi nu va mai trăi, avem nepoţi. Şi eu, şi nevastă-mea avem familii mari”, declara în 2014, Benone Sinulescu.

Benone Sinulescu a ales să se retragă la țară, atunci când a izbucnit pandemia de coronavirus. El povestea, la un moment dat, că viața lui este mult mai liniștită departe de oraș și că se bucură să își ocupe timpul cu treburile din gospodărie împreună cu soția lui.

„Îmi place să mai stau și la țară că m-am săturat de oraș toată viața. Avem casă și în Arad și la Bârzava, unde aerul este mai respirabil și ne simțim bine. Am stat aici pentru că avem o grădină mare, cu mulți pomi fructiferi, migdale, kiwi, avem de toate. Soția mea este inginer chimist, în chimie alimentară. Nici eu nu mi-o imaginam atât de pricepută în toate”, spunea Benone Sinulescu într-un interviu pentru AntenaStars.