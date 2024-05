Cum se simte Cătălin Crișan după operația anevoioasă prin care a trecut.Artistul a mărturisit că nu respectă indicațiile medicilor

Cătălin Crișan a fost operat de hernie de disc în urmă cu 7 luni. Operația era extrem de necesară pentru că celebrul cântăreț abia mai putea să meargă din cauza durerilor acute.

Cătălin Crișan, cunoscutul cântăreț, a apelat la ajutorul medicilor după ce auza dureri grave atunci când se deplasa. Medicii au intervenit imediat și l-au operat, însă recuperarea cântărețului a fost una avenoioasă.

Chiar dacă el a încercat să amâne această operație, folosind tot felul de alte tratamente, medicii i-au spus că a venit la spital în ultima secundă.

Cum se simte acum Cătălin Crișan, după operație

După operație, artistul a avut nevoie de o perioadă de recuperare și aceasta nu a fost deloc ușoară, nici pentru el, dar nici pentru iubita lui care i-a fost cel mai mare sprijin.

Au trecut 7 luni de-atunci și Cătălin Crișan trebuia să facă ședințe de kinetoterapie și înot, iar medicul l-a prevenit să nu petreacă prea mult timp în picioare și să nu facă efort.

“Se împlinesc aproape șapte luni de când am fost operat de acea dublă hernie, a fost interesant. Mă simt mai bine, doar că nu respect ce spune doctorul. Mi-a spus să slăbesc, m-am îngrășat, mi-a spus să înot, nu am ajuns. Mi-a spus să fac kinetoterapie, am fost o dată, nu m-am mai dus. Trebuie să mă apuc de treabă.

A trecut Paștele și mă apuc și de slăbit, și de înot, nu mai ține. Întotdeauna mie mi-au plăcut lucrurile interzise. Tot ce nu este sănătos pentru organism, am mâncat.

Eu și partenera mea ne înțelegem foarte bine și să sperăm că așa va fi până la sfârșit. Noi suntem tot timpul împreună, dar într-adevăr a fost 100% lângă mine. În acele două săptămâni a fost groaznic și pentru ea, și pentru mine. Acum este lângă mine nu pentru că mă doare ceva, ci pentru că ne înțelegem foarte bine. Avem nevoie unul de altul, iar atunci când suntem despărțiți câteva ore zici că suntem despărțiți ani de zile. Să dea Dumnezeu să fie bine, să ne țină!”, a declarat Cătălin Crișan pentru Cancan.

Artistul a povestit că cel mai mare sprijin al lui a fost iubita lui. Cei doi formează un cuplu de aproape un an, iar perioada dificilă de după operație le-a testat relația.