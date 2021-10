Cum se simte Gabriela Cristea, aproape de finalul carantinei de COVID. Ultimele detalii despre starea de sănătate a prezentatoarei

Gabriela Cristea a fost infectată cu coronavirus și a stat în carantină, împreună cu familia. În a zecea zi de carantină, prezentatoarea TV a publicat pe rețelele sociale o imagine în care apare îmbrățișându-și soțul.

În fotografie, Gabriela Cristea și Tavi Colnda apar zâmbind, în ținute lejere. Prezentatoarea le-a explicat fanilor că starea lor de sănătate este una bună.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, imagine de la finalul carantinei. Cum se simt cei doi soți

„10 zile de carantină! Practic suntem „aproape foarte binișor”. Hahahhaha! Vă îmbrățișăm cu drag!”, a scris Gabriela Cristea în dreptul imaginii.

De asemenea, și Tavi Clonda a transmis un mesaj pe contul său de Instagram.

„A zecea zi de carantină… s-au cam terminat proviziile dar important e că ne simțim mai bine! Va mulțumim pentru mesajele voastre! Multă sănatatate vă dorim!”, a scris Tavi Clonda pe rețelele sociale.

Cum s-au simțit Gabriela Cristea și Tavi Clonda, după ce au fost infectați cu coronavirus

Gabriela Cristea se simte mai bine, după ce la începutul manifestării bolii Covid-19, a avut simptomele specifice bolii Covid-19.

"Eu am rămas fără gust, fără miros, Tavi încă are, dar eu, nu vreți să știți, nu miros nimic! Am făcut ciorbă cu leuștean, el zicea că miroase în toată casa a ciorbă, mie nu-mi mirosea nimic. Am făcut cartofi prăjiți cu usturoi, nu mirose nimic", a povestit Gabriela Cristea pentru Antena Stars.

“M-a simțit mai rău la început când aveam un pic de febră, 37 cu 4 cu 5.Sunt înfundat, e o stare nasoala, e o stare de gripă, sper să un evolueze”, spunea soțul Gabrielei Cristea, în cadrul aceluiași interviu.

Gabriela Cristea, Tavi Clonda și cele două fiice ale lor au intrat în izolare la domiciliu, niciunul dintre ei neavând nevoie de spitalizare.

În ceea ce le priveșt epe cele două fetițe, Gabriela Criste ași Tavi Clonda au mărturisit că nu au avut parte de o manifestare acută a simptomelor bolii:

“Fetele sunt ok. Ele nu au trecut prin etape din astea destul de dificile, bine, nici noi n-am fost. Au avut o tuse și Victoria la fel a avut probleme cu gâtul”, a spus Gabriela Cristea.

“Important e că se joacă, sunt active, răstoarnă casa. Am fost și suntem panicați și acum, dar e doar psihologic. Din câte știm copiii fac forme ușoare”, a mai spus Tavi Clonda.

Paula Chirilă a înlocuit-o pe gabriela Cristea la Mireasa - Capriciile iubirii

În această perioadă în care Gabriela Cristea nu a putut ieși din casă, cea care i-a luat locul la emisiunea Mireasa - Capriciile iubirii a fost actrița Paula Chirilă.

