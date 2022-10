Cum se simte Roxana Blenche, după ce a anunțat că este însărcinată cu primul ei copil: „Orice lucru minunat are și un sacrificiu”

Finalista sezonului 8 de la Chefi la Cuțite este în culmea fericirii de când a anunțat că va deveni mamă pentru prima dată. Ea va naște în primăvara anului viitor rodul iubirii dintre ea și Cătălin Bucur. Astfel, vedeta Antena 1 a mărturisit cum se simte în perioada de sarcină!

Vezi și: Hello Chef sezonul 4, 2 octombrie 2022. Roxana Blenche şi Monica Bârlădeanu au pregătit Tournedos Rossini

Roxana Blenche, primele declarații după ce a anunțat că este însărcinată. Cum se simte

Concurenta de la Chefi la cuțite, în sezonul 8, și-a surprins fanii de pe rețelele sociale, dându-le vestea cea mare. Ea și iubitul ei, Cătălin Bucur, vor deveni părinți pentru prima dată, iar rodul iubirii lor va apărea pe lume tocmai în primăvara anului viitor. Gazda emisiunii Hello Chef traversează una dintre cele mai profunde și frumoase experiențe din viața sa, însă ca orice graviduță, se confruntă, la rândul ei, cu stări de rău în perioada de sarcină. Momentan, încearcă să rezolve cumva problema cu mâncarea, mai ales că este bucătar.

„Fizic mă simt oribil. Am avut stări de rău, sunt una dintre ghinionistele alea și sunt în continuare, vomit foarte des, chiar mi-e super rău, am avut și câteva zile când am fost la spital să-mi facă perfuzii că nu puteam să mănânc absolut nimic. Având în vedere că lucrez și în bucătărie, cred că asta e cea mai mare tragedie, dar în schimb suntem super fericiți și aia e, orice lucru minunat are și un sacrificiu, iar la mine asta e acum, mâncarea”, a declarat Roxana Blenche, pentru Spynews.

Roxana Blenche a anunțat că este gravidă pe rețelele sociale

Cunoscuta bucătăreasă și iubitul ei, Cătălin Bucur, sunt destul de discreți când vine vorba despre viața lor personală. Chiar dacă Roxana este persoană publică, acest lucru nu a împiedicat-o să-și protejeze, în continuare, intimitatea. Vedeta Hello Chef este, de altfel, activă pe rețelele sociale și le-a făcut o surpriză urmăritorilor ei. Roxana Blenche a anunțat că este însărcinată și a postat, pe contul de Instagram, un mesaj emoționant alături de o imagine cu ecografia fătului și o pereche de șosete pentru bebeluși. Postarea a strâns multe aprecieri și mesaje de susținere.

„Într-o zi de primavara o sa cunoașteți noul membru al Familiei Bucur-Blenche. Mami zice ca sunt un Blenchisor, iar Tati zice ca sunt un Bucuraș. Va las pe voi sa decideți. Va pupa Bucurașul Blenchișor!”, a scris Roxana pe rețeaua socială.

Citește și: Hello Chef sezonul 4, 2 octombrie 2022. Roxana Blenche şi Monica Bârlădeanu au gătit Crepes suzete

Cine este bărbatul cu care Roxana Blenche se iubește de mai mulți ani

Vedeta Antena 1 trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Cătălin Bucur, de mai bine de trei ani și jumătate. Bărbatul nu este persoană publică și nici nu activează în domeniul culinar. Cei doi s-au cunoscut cu mult timp înainte să devină, oficial, un cuplu, mai ales că provin din același oraș.

„Suntem împreună de 3 ani și jumătate. El lucrează în domeniul juridic, este mult mai bine așa. Fiecare cu meseria lui, suntem foarte fericiți. Noi amândoi suntem din Baia Mare, ne știam de mai mult timp și ne-am reîntâlnit în București. Este mai mare cu un an decât mine. Da, avem planuri de viitor, ne gândim la căsătorie. Asta este viața omului, decurge, ne naștem, suntem copii, devenim adolescenți, devenim adulți, după care te căsătorești, își dorești copii, îmbătrânim și părăsim lumea. Ăsta este ciclul vieții, pe care orice om și-l dorește”, a povestit Roxana Blenche pentru Spynews.

Nu doar că vor deveni părinți, dar au planuri mari de viitor. Cuplul își dorește să facă pasul cel mare și să-și unească destinele.

„Nu suntem căsătoriți, dar urmează. Nu am planificat nimic pentru că sunt destul de mofturoasă la locație și la mâncare și ne-am mai interesat în stânga și în dreapta, dar multe locații nu ne lasă să vin cu echipa mea de bucătări și îți dai seama că dacă am și eu un feng shui în viață vreau să-mi aduc eu bucătarii și să-mi facă mâncarea pe care o vreau, iar asta e puțin mai greu. Nu am luat o decizie, cu data, cu ziua”, a mai zis Roxana Blenche pentru sursa citată.

Serialul coreean care te captivează îți aduce un nou episod. Dă PLAY și vezi în AntenaPLAY.