Cine e și cu ce se ocupă bărbatul cu care Roxana Blenche va avea un copil. Cei doi caută deja locații pentru nuntă

În urmă cu câteva zile, Roxana Blenche a anunțat pe rețelele sociale că urmează să devină mamă. Fosta concurentă de la Chefi la cuțite i-a luat prin surprindere pe fani cu această veste.

„Într-o zi de primavară o să cunoașteți noul membru al Familiei Bucur-Blenche. Mami zice ca sunt un Blenchisor, iar Tati zice ca sunt un Bucuraș. Va las pe voi sa decideți. Vă pupă Bucurașul Blenchișor!”, a scris Roxana.

Cine este bărbatul cu care Roxana Blenche va avea un copil

Gazda show-ului Hello Chef de la Antena 1 este o persoană foarte discretă, motiv pentru care puțini știu detalii despre viața ei personală. Bărbatul cu care urmează să aibă un copil este Cătălin Bucur, cu care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de patru ani.

„Suntem împreună de 3 ani și jumătate. El lucrează în domeniul juridic, este mult mai bine așa. Fiecare cu meseria lui, suntem foarte fericiți. Noi amândoi suntem din Baia Mare, ne știam de mai mult timp și ne-am reîntâlnit în București. Este mai mare cu un an decât mine. Da, avem planuri de viitor, ne gândim la căsătorie. Asta este viața omului, decurge, ne naștem, suntem copii, devenim adolescenți, devenim adulți, după care te căsătorești, își dorești copii, îmbătrânim și părăsim lumea. Ăsta este ciclul vieții, pe care orice om și-l dorește”, a declarat Roxana Blenche în luna aprilie pentru Spynews.

Roxana Blenche și Cătălin au planuri mari de viitor. Cei doi au început deja să caute locații pentru nuntă.

”Nu suntem căsătoriți, dar urmează. Nu am planificat nimic pentru că sunt destul de mofturoasă la locație și la mâncare și ne-am mai interesat în stânga și în dreapta, dar multe locații nu ne lasă să vin cu echipa mea de bucătări și îți dai seama că dacă am și eu un feng shui în viață vreau să-mi aduc eu bucătarii și să-mi facă mâncarea pe care o vreau, iar asta e puțin mai greu. Nu am luat o decizie, cu data, cu ziua”, a zis Roxana Blenche pentru Spynews.

