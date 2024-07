Cum va arăta nunta Ilonei Brezoianu. Ce a mărturisit despre petrecerea de după cununia religioasă cu Andrei Alexandru

Ilona Brezoianu a vorbit despre nunta sa cu Andrei Alexandru. Cei doi se vor cununa religios pe 20 iulie.

Ilona Brezoianu a mărturisit că petrecerea de după cununia religioasă va fi una restrânsă, cu 50 de persoane.

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru vor avea o nuntă restrânsă

Actrița și soțul ei vor avea alături în ziua cea mare doar persoanele apropiate: „Noi o să facem și petrecerea, dar va fi o petrecere restânsă de 50 de persoane, doar cu prietenii și familia. La cununia civilă am avut 20 de persoane și la petrecere vom avea 50”, a spus Ilona Brezoianu pentru Antena Stars.

Printre persoanele care vor fi la nunta Ilonei Brezoianu se numrără Florin Ristei, care va și cânta la eveniment.

Ilona Brezoianu și alesul inimii sale, Andrei Alexandru, s-au căsătorit civil pe 22 iunie 2024.

Anul 2024 este unul de o importanță deosebită pentru Ilona Brezoianu. Actrița a câștigat premiul sezonului 20 Te cunosc de undeva!, trofeu pe care și-l dorea extrem de mult. De asemenea, tot în 2024 Ilona Brezoianu se căsătorește cu alesul inimii ei. Florin Ristei a dat câteva detalii pentru XNS despre evenimentul care va avea loc pe 20 iulie 2024 și la care va cânta.

„O să-i cânt și la nuntă. Am zis că-i fac cadou de nuntă. O să fie frumos, îi duc pe băieți, facem scenă frumoasă, îi montăm acolo în curte, îi cântă băieții, tot! Frumos! O masă să dea! Îmi fac playlist pentru nuntă, îmi iau țol!”, a spus Florin Ristei pentru Antena Stars.

Actrița a fost discretă în privința vieții sale sentimentale și nu a dat foarte multe detalii nici despre nuntă și nici despre partenerul său. Totuși, în podcastul La Țocii, Ilona Brezoianu a vorbit puțin despre Andrei.

„Eu sunt bineeee. E un băiat pe care eu l-am cunoscut într-un anumit context. Eu am cunoscut un băiat de un an și ceva și e foarte bine, suntem foarte ok împreună. Nu e actor, lucrează în cu totul alt domeniu. E actor în viața mea. În momentul vorbirii este plecat la schi. Este monitor de schi și mai are și alte chestii pe lângă. Sunt îndrăgostită”, a spus Ilona Brezoianu în podcastul La Țocii.

