Cum va arăta nunta Roxanei Vancea cu Dragoș Paiu. Cei doi au impus reguli stricte. Despre ce este vorba și ce au declarat

Atât Roxana Vancea, cât și Dragoș Paiu își doresc ca la nunta lor să existe liniște, să nu fie „hărmălaie”, așa cum au spus aceștia. Iată că aceștia sunt mai aproape decât s-ar fi crezut de momentul în care cel mai frumos eveniment din viețile lor ca și cuplu va veni.

Roxana Vancea și Dragoș Paiu, pregătiți de nuntă. Ce au declarat aceștia

Atât Roxana Vancea, cât și Dragoș Paiu își doresc o nuntă liniștită, fără a avea partea de o petrecere plină de dansuri excentrice. Aceștia își doresc, mai degrabă, o nuntă restrânsă, unde să participe prietenii apropiați și familiile lor.

,Nu s-au schimbat planurile, vrem să facem nunta, căsătoria religioasă, doar că va fi ceva foarte restrâns și va fi un moment foarte intim, la modul: noi, nașii și preotul, ceva de genul acesta. Pentru că nu ne place hărmălaia, noi nu suntem pompoși, noi suntem mai așa pe modă veche, lasă, mă, să fie bine!”, a declarat Dragoș Paiu pentru impact.ro.

Iată ce au declarat ei despre familia pe care și-au format-o:

”Nu mai am în plan niciun copil. Îmi ocupă tot timpul, jumătate de an mi s-a părut că i-am răpit lui Milan foarte multe momente, în care noi puteam să mergem, să facem lucruri și am fost condiționați de faptul că bebe e prea mic și nu putem să mergem.

Chiar dacă am plecat cu el de la două luni, am fost cu el în piscină la munte, într-un hotel, dar mi s-ar părea că îi țin oarecum pe loc pe Milan și pe Zian”, a afirmat Roxana Vancea mai demult, potrivit sursei de mai sus.

,,Da, sunt mândru (n.r.- de cei doi băieți). Nu e adevărat, eu vreau să fim numai băieți și 100% dacă voi mai avea un copil, ceea ce sper că nu, dar nu știi ce se va întâmpla, va fi tot băiat. Așa că stați liniștiți, fete nu vor exista la mine în casă”, a spus Dragoș Paiu.

Viața fostei „fete de la meteo” s-a schimbat în totalitate de când are un „pitic” acasă, iar Zian are și un frățion mai mare, pe Milan, fiul lui Dragoș Paiu dintr-o relație anterioară. Roxana își iubește ambii copii în egală măsură și petrece tot timpul liber de care dispune în compania lor, ocupându-se de creșterea micuților. Așa cum era de așteptat, mândra mămică publică adesea imagini cu băiețeii și pe rețelele de socializare, spre bucuria admiratorilor săi.

