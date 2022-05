Cum s-a îmbrăcat Roxana Vancea la botezul fiului ei. A purtat o rochie albă și îndrăzneț de scurtă în biserică

Roxana Vancea și-a creștinat fiul și a fost extrem de atentă la toate detalii. Și-a dorit să strălucească și chiar a reușit grație rochiei purtate. Roxana are o siluetă de invidiat, așa că poate purta orice își dorește pentru că atuurile fizice îi permit.

Cum s-a îmbrăcat Roxana Vancea la botezul fiului Zian

Pentru această ocazie deosebită, Vancea a ales un outfit alb, care pare a fi un dress code pentru că atât Dragoș, partenerul ei, cât și nașii l-au adoptat, potrivit imaginilor obținute de paparazzi Spynews.

Frumoasa brunetă a optat pentru o rochie îndrăzneț de scurtă, cu un corset, ce se închide cu fundă, și cupe generoase, care i-au scos în evidență bustul generos.

De asemenea, rochia i-a venit foarte mulată pe talia care arată impecabil, de parcă Roxana Vancea nici nu ar fi născut în urmă cu doar câteva luni.

Atât de scurtă, rochia i-a lăsat la vedere tatuajul de pe pulpa superioară, care reprezintă un ochi. În completarea ținutei, Vancea a venit cu o pereche de sandale cu toc foarte înalt. Părul l-a lăsat liber, dat după urechi, iar bijuteriile au fost unele subtile.

Cum a început povestea de dragoste dintre Roxana Vancea și Dragoș Paiu

Roxana Vancea și Dragoș Paiu și-au unit destinele în urmă cu trei ani, în 2019, iar de atunci trăiesc una dintre cele mai frumoase povești de dragoste.

Roxana Vancea și Dragoș Puiu s-au cunoscut chiar la sala de fitness. El a venit să se antreneze, iar acolo se afla deja Roxana, care era convinsă că bărbatul are pe cineva.

După ce a aflat că era singur, bruneta și-a făcut curaj și i-a răspuns la un InstaStory, iar de aici lucurile au curs firesc.

”Mi-a răspuns și am început să vorbim și după vreo trei zile am mers la un film, cel mai prost film! După film a trebuit să-l duc acasă și am mai stat o jumătate de oră – o oră, se făcuse 11, și după îl întreb: Bă ce facem, ne pupăm sau nu, că trebuie să plec și el a zis: Da, ne pupăm dacă vrei tu”, a declarat Roxana Vancea la Antena Stars.

La scurt timp, Roxana s-a mutat în casa lui Dragoș și de atunci sunt de nedespărțit.

