Cupluri din România de care ai uitat. Vedete care s-au iubit în trecut, dar n-au rămas împreună

„Persoana respectivă era prietenă cu noi, dar s-a întâmplat în perioada de pauză dintre noi. Cred că depinde mult de vârstă, de tine. Altfel reacționezi la 20, la 30 de ani și altfel aș reacționa eu acum la 40 de ani. Eu la chestii din astea sunt foarte doamnă, nu știu de ce. Nu mă blochez, dar nu răspund cu aceeași monedă. Am avut o singură discuție cu ea... Am zis că fiecare se merită pe fiecare, cum îți așterni, așa dormi, cu Dumnezeu înainte, karma nu iartă pe nimeni și la revedere. Nimeni nu pleacă pentru că îi pune cineva pistolul la cap. Vina este împărțită într-un cuplu", declara Catrinel Sandu în emisiunea „Refresh by Oana Turcu".

Anna Lesko și Irinel Columbeanu

Anna Lesko și Irinel Columbeanu s-au cunoscut în 1996, pe vremea când ea era o balerină de 17 ani, iar el un afacerist de 38 de ani.

Anna avea un spectacol la o petrecere organizată la Casinoul din Constanța, unde se afla și Irinel.

Relația lor a durat 8 ani, timp în care Anna s-a lansat în industria muzicală.

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko într-un interviu pentru acasatv.

Relația lor s-a destrămat în anul 2004.

Andreea Raicu si Cristian Chivu

Andreea Raicu și Cristi Chivu s-au întâlnit la o ședință foto, în anul 2003, au început prin a fi prieteni, iar apoi au realizat că își doresc mai mult unul de la celălat. Relația lor a început de Revelion când au mers împreună la munte.

„ Aveam o concepție foarte greșită, ca o mare parte dintre fotbaliști nu sunt foarte deștepți. Am greșit atunci și am dat la o parte o asemenea prejudecată. Noi am fost prieteni multă vreme, am vorbit vrute și nevrute, toate prostiile de pe pământ. Mi-e greu să-mi imaginez că aș fi putut vorbi lucrurile astea cu multă lume”, povestea Andreea Raicu în 2003, pentru Revista Tabu.

Din cauza distanței, fotbalistul și prezentatoarea TV s-au despărțit un an mai târziu, în 2004.

Cosmina Păsărin și George Vintilă

Cei doi au început să formeze un cuplu în anul 2002, dar s-au despărțit în 2005. După despărțire, cei doi au rămas în relații de amiciție.

„Cea mai mişto vedetă masculină cu care am fost e George Vintilă. Am avut o relaţie foarte frumoasă de vreo 3 ani şi jumătate. Din păcate, toate relaţiile mele au fost complicate. Au început bine şi au devenit complicate pe parcurs. Mie îmi plac băieţii răi. (…) Mai puţin relaţia cu George. A fost altceva cu el. A fost o relaţie chiar liniştită. Relaţiile ulterioare au devenit mai agitate”, a spus Cosmina Păsărin, în trecut, potrivit evz.ro.

Dana Nălbaru și Călin Goia

Dana Nălbaru și Călin Goia de la Voltaj au avut o relație timp de 7 ani, din 1998 până în 2005.

„Cred că cel mai important lucru pentru o relație este comunicarea. Asta nu a mers. Vedeam cu totul și cu totul altfel viața, în general. Am știut că nu e el jumătatea mea după prima jumătate de an de relație”, a povestit Dana Nălbaru la 5 ani după despărțire, potrivit wowbiz.

La scurt timp după despărțirea de Călin, Dana a început o relație cu Dragoș Bucur.