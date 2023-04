Dan Diaconescu, în fața judecătorilor, în joia mare. Stenograme din dosar au ieșit la iveală. Ce le spunea fetelor patronul OTV

Dan Diaconescu a fost dus din nou în fața instanței astăzi cu propunerea de arestare preventivă. În același timp, el a atacat decizia tribunalului de ispăși pedeapsa de arest la domiciliu. Ajuns la Tribunalul din Constanța, fostul patron al OTV a ales să nu ofere declarații.

Procurorii cer arestarea preventivă a lui Dan Diaconescu. Ce spune avocatul lui după apariția stenogramelor

Dan Diaconescu este acuzat de patru infracțiuni de act sexual cu un minor și de patru infracțiuni privind folosirea de pornografie infantilă în formă continuată. Reamintim că Dan Diaconescu a ajuns să dea declarații în fața procurorilor după ce s-au găsit materiale compromițătoare în telefonul unei minore care era acuzată de furt calificat. În urma perchezițiilor de săptămâna trecută, Dan Diaconescu a fost arestat preventiv pentru 24 de ore, apoi a primit decizia de a nu părăsi domiciliul pentru o perioadă de 60 de zile.

Fostul om de televiziune a ajuns la Tribunalul din Constanța în jur de ora 10:00 și a refuzat să le dea declarații jurnaliștilor prezenți la fața locului.

Ce se întâmplă în familia lui Dan Diaconescu după ce a fost arestat la domiciliu. Cum a fost surprinsă soția lui

Judecătorii au analizat contestația lui Dan Diaconescu privind arestul la domiciliu. Procesul s-a încheiat în jur de ora 11 și la ieșire, Dan Diaconescu a refuzat din nou să ofere declarații.

Avocatul lui, în schimb, s-a arătat indignat de stenogramele privind convorbirea dintre Dan Diaconescu și una dintre minore. Acesta a mai spus că discuțiile nu sunt reale.

Instanța va lua o decizie privind arestarea lui Dan Diconescu. Momentul în care Dan Diaconescu a ajuns la Tribunalul din Constanța poate fi urmărit aici.

Stenograme cu discuția în care Dan Diaconescu cerea să cumpere virginitatea unei fete

În dosarul în care este anchetat Dan Diaconescu sunt atașate și o serie de stenograme ale convorbirilor dintre fostul patron OTV și minora. Acesta îi cere o fată virgină și îi spune să nu-i divulge numele său real.

Dan Diaconescu: Ziceam...fetei ăsteia...să nu îi spui numele meu real.

XX: Păi nu i-am spus.

Dan Diaconescu: Spune-i că mă cheamă Cristi. Mă auzi ce spun? Că mă cheamă Cristi. Sau dacă te întreabă.

XX: Da, ea vine la mine la 10.

Dan Diaconescu: A, ok, dar să stea până mai târziu.

XX: Da, da, da.

Dan Diaconescu: Și ce am mai vrut să spun...asta, să nu îi zici de mine, cum mă cheamă și asta, știi? Bine? Să păstrăm misterul, da? Așa, fetița mea, să mă asculți în viață, da? Că o sa ai mult de câștigat.

XX: Da, iubirea mea.

Dan Diaconescu: Dacă nu m-ai ascultat până acum, măcar de acum încolo...

XX: Da, sufletul meu. Hai că de-abia aștept să vii. Să ne dezlănțuim...puterile.

Dan Diaconescu: Mi-e dor de tine. Ai avut mă și tu vreun orgasm ceva? Nici n-ai simțit nimic aseara.

XX: Aseară? Eram forță rău.

Dan Diaconescu: Ce erai? Forță? Ce nebună ești.

XX: Hai, că te aștept și în seara asta pentru runda a doua.

Dan Diaconescu: Pentru runda a doua...dar lasă-mă că...auzi, știi ceva? Vezi. că nu mai avem din alea deloc...baloane d-alea.

XX: Se cumpără, se cumpără.

Dan Diaconescu: Păi se cumpără dar eu nu pot să cumpăr, nu pot să mă duc la benzinărie să cer așa ceva.

XX: Lasă că ne descurcăm noi.

Dan Diaconescu: Fă și tu rost de undeva.

XX: Fac, fac.

XX: Bravo, viața mea.

Într-o altă convorbire telefonică, Dan Diaconescu o întreabă din nou pe fată dacă a reușit să găsească o fată dornică să-și vândă virginitatea.

Citește și: Dan Diaconescu, arestat preventiv pentru 24 de ore noaptea trecută. S-a aflat cum le-ar fi cunoscut pe gemenele minore

Din documentele prezentate în instanță, reiese faptul că Dan Diaconescu ar fi fost filmat de prieteni ai unor prostituate cu un telefon ascuns pe un raft printre animale de pluș, în dreptul unui iepuraș roz din pluș, scrie Digi 24.

Dan Diaconescu: Te-ai interesat și tu de ce te-am rugat aseară?

XX: O să mă interesez, o să vorbesc cu o prietenă.

Dan Diaconescu: Dar știi tu că mai e sau ce?

XX: Dar tu vrei virgină, virgină?

Dan Diaconescu: Normal, ce înseamnă, virgină doar pe jumătate sau ce?

XX: Am o fată, dar are 15 ani.

Dan Diaconescu: Păi da...legal, știi cum se zice.

XX: 16,17...ei, da.

Dan Diaconescu: Cine este? O cunoști de mult sau?

XX: Da, o cunosc de mult.

Dan Diaconescu: Păi și unde trăiește?

XX: În Techirghiol, are vreo 16 ani. Ce mi-e 16, ce mi-e 17?

Dan Diaconescu: Știu, mă, dar să facem cunoștință cu ea întâi, nu vrei?

XX: Păi hai vino în seara asta la mine să vorbim.

Dan Diaconescu: Păi și poți să o aduci și pe ea?

XX: O sun.

Dan Diaconescu: Ia sună. Și sună-mă înapoi.

XX: Bine hai pup, pa.

Dan Diaconescu: Ai poză cu ea? Obține și tu o poză.

XX: Da, am poză.

Vezi ştirile zilei pe observatornews.ro

Anca Dinicu a jurizat preparatele Chefilor în noul episod ▶ Vezi acum, integral în AntenaPLAY