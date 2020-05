Dan Negru, amintiri din anii 90. Ce făcea vedeta tv în urmă cu 25 de ani. A dezvăluit tot pe rețelele de socializare

Iată ce le-a împărtășit Dan Negru fanilor săi:

"Ce făceați pe 5 mai 1995? 😂

Eu eram "radio star" 😂 și prezentam aniversarea de 40 de ani a Radio Timisoara împreună cu Adina Ene Ostoici, una dintre cele mai importante voci ale radioului românesc.

Abia peste un an m-am tâmpit și am trecut in televiziune.