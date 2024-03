Dani Mocanu, criticat pentru că a filmat un clip în casa lui Nicolae Ceaușescu, alături de multe femei. Cum a apărut pe Facebook

Dani Mocanu, un nume cunoscut în lumea manelelor, se află în centrul atenției din nou, dar de această dată nu pentru versurile sale provocatoare, ci pentru locul ales pentru filmările noului său videoclip.

Recent, artistul și-a surprins fanii publicând mai multe imagini din timpul filmărilor, iar locația aleasă pentru acest scop a fost Casa lui Nicolae Ceaușescu, un simbol istoric al regimului comunist din România.

Pentru unii, decizia lui Dani Mocanu de a alege acest loc pentru filmările sale a fost una controversată și a generat reacții diverse în mediul online și în afara acestuia. Casa lui Nicolae Ceaușescu, fostul său palat prezidențial, a devenit un simbol al opulenței și al regimului dictatorial care a stăpânit România timp de decenii. Mulți români încă simt urmele acelei perioade întunecate din istoria țării lor și văd Casa Ceaușescu ca pe un simbol al unei puteri corupte și a abuzului de putere.

Însă Dani Mocanu a ales că această locuință să fie potrivită pentru clipul lui pe care va urma să-l lanseze. Însă, mai mult de atât, el a publicat și câteva fotografii din timpul filmărilor, în pat cu mai multe femei dezbrăcate.

Dani Mocanu nu este străin de controversă și știe cum să atragă atenția asupra sa și a muzicii sale. Cu toate acestea, este important să se recunoască că alegerile artistice pot avea un impact mai larg și pot stârni reacții puternice din partea publicului și a criticilor.

Cazul care l-a condus pe Dani Mocanu și fratele său, Nando, în detenție a avut loc în luna august a anului precedent, când cei doi au fost implicați într-o agresiune brutală asupra unui bărbat la o benzinărie. Inițial, manelistul a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce fratele său a rămas în detenție în închisoare.

Astăzi, după peste un an de izolare la domiciliu, magistrații Tribunalului Argeș au hotărât să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu această hotărâre, Dani Mocanu a obținut libertatea, dar este obligat să respecte diverse condiții, printre care să nu intre în contact cu victima sau cu membrii familiei acesteia, să nu părăsească limita teritorială a orașului și să nu comunice în niciun fel cu inculpații din dosar.

"Solutia pe scurt: 1. În baza art.242 alin.2 C.pr.pen., combinat cu art.208 C.pr.pen., art.214 C.pr.pen. şi art.215 ind.1 alin.7 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul MOCANU DANIEL, prin Încheierea nr. ******, pronunţată în dosarul nr. 4112/109/2022, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin încheiere penală nr. 89/C/CC/DL din data de 01.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În baza art.215 al.1 C.pr.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.2 C.pr,pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului ...; b) să nu se apropie de persoanele vătămate ****, **** sau de membrii familiilor acestora, de inculpaţii.", se arată în document, potrivit spynews.ro.

Nu este pentru prima dată când Dani Mocanu intră în atenția legii. În 2017, manelistul a fost arestat și inculpat pentru conducerea unui grup infracțional organizat, specializat în proxenetism, spălare de bani și trafic de persoane.