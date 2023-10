Dani Mocanu a scăpat de arest, după ce un an de zile a fost închis la domiciliu. Ce se întâmplă cu el în prezent

După mai bine de un an petrecut în detenție la domiciliu, Dani Mocanu a fost eliberat, punând astfel capăt unei perioade în care i s-a restrâns libertatea.

Cântărețul de manele a fost acuzat de tentativă de omor și a fost supus unui proces pentru tulburarea liniștii publice.

Cazul care l-a condus pe Dani Mocanu și fratele său, Nando, în detenție a avut loc în luna august a anului precedent, când cei doi au fost implicați într-o agresiune brutală asupra unui bărbat la o benzinărie. Inițial, manelistul a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce fratele său a rămas în detenție în închisoare.

Astăzi, după peste un an de izolare la domiciliu, magistrații Tribunalului Argeș au hotărât să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu această hotărâre, Dani Mocanu a obținut libertatea, dar este obligat să respecte diverse condiții, printre care să nu intre în contact cu victima sau cu membrii familiei acesteia, să nu părăsească limita teritorială a orașului și să nu comunice în niciun fel cu inculpații din dosar.

"Solutia pe scurt: 1. În baza art.242 alin.2 C.pr.pen., combinat cu art.208 C.pr.pen., art.214 C.pr.pen. şi art.215 ind.1 alin.7 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul MOCANU DANIEL, prin Încheierea nr. ******, pronunţată în dosarul nr. 4112/109/2022, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin încheiere penală nr. 89/C/CC/DL din data de 01.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În baza art.215 al.1 C.pr.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.2 C.pr,pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului ...; b) să nu se apropie de persoanele vătămate ****, **** sau de membrii familiilor acestora, de inculpaţii.", se arată în document, potrivit spynews.ro.

Nu este pentru prima dată când Dani Mocanu intră în atenția legii. În 2017, manelistul a fost arestat și inculpat pentru conducerea unui grup infracțional organizat, specializat în proxenetism, spălare de bani și trafic de persoane.

În 2020, artistul a fost investigat pentru săvârșirea infracțiunii de incitare la ură și discriminare, în urma lansării unei piese care ar fi fost considerată instigatoare la violență împotriva femeilor. De asemenea, în același an, poliția a deschis un dosar penal după ce Dani Mocanu a folosit un leu într-unul dintre videoclipurile sale, fiind acuzat de cruzime și rele tratamente aplicate animalelor, deoarece leul părea a fi rănit și subnutrit.