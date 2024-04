Dani Mocanu, implicat într-un incident rutier pe Autostrada A1. Cum arată bolidul de lux care a suferit daune semnificative

Dani Mocanu a dezvăluit că a fost implicat într-un incident rutier pe autostrada București - Pitești. Cântărețul a tras pe dreapta și a filmat mașina avariată. Ce s-a întâmplat.

Dani Mocanu a fost implicat într-un incident rutier pe Autostrada A1 București - Pitești. Cântărețul a tras imediat pe dreapta și a explicat ce s-a întâmplat. De asemenea, le-a arătat urmăritorilo săi starea în care se află mașina sa în acest moment.

Cum arată mașina lui Dani Mocanu după ce acesta a fost implicat într-un incident rutier pe autostradă

Dani Mocanu este cunoscut deja pentru faptul că își ținte prietenii virtuali la curent cu fiecare mișcare. Cântărețul este extrem de activ în mediul online și de data aceasta, a împărtășit un eveniment mai puțin plăcut cu urmăritorii lui.

Bărbatul se afla pe autostradă atunci când a avut parte de un incident care îi putea pune viața în pericol. Din fericire, doar mașina a fost avariată, iar manelistu a explicat cum s-a întâmplat totul.

Potrivit declarațiilor sale din mediul online, mașinii din fața lui i s-a desprins o parte din trapa panoramică și a aterizat fix pe bolidul lui, la doar câțiva centimetri de parbriz. El a ținut să specifice că mergea cu viteza regulamentară și că acest lucru l-ar fi salvat de la un posibil accident mai grav.

„Suntem pe autostrada Pitești-București și ia uitați-vă ce am pățit. Băiatul ăsta era în fața mea și i s-a spart panoramicul și a zburat direct pe mașina mea, care era în spate. Ne-a făcut varză. Mergeți încet. Dacă nu, vedeți ce se poate întâmpla”, a transmis Dani Mocanu în videoclipul postat pe TikTok.

Dani Mocanu a ieșit din arestul la domicilui

Cazul care l-a condus pe Dani Mocanu și fratele său, Nando, în detenție a avut loc în luna august 2022, când cei doi au fost implicați într-o agresiune brutală asupra unui bărbat la o benzinărie. Inițial, manelistul a fost plasat în arest la domiciliu, în timp ce fratele său a rămas în detenție în închisoare.

În toamna anului trecut, după peste un an de izolare la domiciliu, magistrații Tribunalului Argeș au hotărât să înlocuiască măsura arestului la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Cu această hotărâre, Dani Mocanu a obținut libertatea, dar este obligat să respecte diverse condiții, printre care să nu intre în contact cu victima sau cu membrii familiei acesteia, să nu părăsească limita teritorială a orașului și să nu comunice în niciun fel cu inculpații din dosar.

"Solutia pe scurt: 1. În baza art.242 alin.2 C.pr.pen., combinat cu art.208 C.pr.pen., art.214 C.pr.pen. şi art.215 ind.1 alin.7 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestului la domiciliu dispusă faţă de inculpatul MOCANU DANIEL, prin Încheierea nr. ******, pronunţată în dosarul nr. 4112/109/2022, de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Argeş, rămasă definitivă prin încheiere penală nr. 89/C/CC/DL din data de 01.09.2022 pronunţată de Curtea de Apel Piteşti, cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. În baza art.215 al.1 C.pr.pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să se prezinte la organul judiciar în faţa căruia se află cauza ori de câte ori este chemat; b) să informeze de îndată organul judiciar în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; c) să se prezinte la organul de poliţie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat. În baza art.215 alin.2 C.pr,pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul trebuie să respecte următoarele obligaţii: a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului ...; b) să nu se apropie de persoanele vătămate ****, **** sau de membrii familiilor acestora, de inculpaţii.", se arată în documentul oficial.