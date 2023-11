Dani Oțil a făcut publice mesajele cu Gabriela Prisăcariu. Replica neașteptată a soției când el a întrebat-o ce au de mâncare

Dani Oțil a făcut publică o conversație dintre el și soția sa, în care aceasta a făcut o glumă mai deocheată, după ce prezentatorul de la Neatza a întrebat-o dacă au mâncare acasă.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil sunt unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, reușind să inspire cu frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiesc.

Cei doi au un băiețel, pe nume Tiago, care nu doar că a devenit un cavaler în adevăratul sens al cuvântului, dar pare că îi calcă pe urme tatălui său, dând din ce în ce mai bine pe sticlă!

Iar cu fiecare apariție pe rețelele sociale, dar și în fața camerelor de filmat, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil, alături de fiul lor, demonstrează că sunt un exemplu de familie fericită, dar și că sunt mereu puși pe glume.

Dani Oțil a făcut publică o conversație pe care a avut-o cu Gabriela Prisăcariu

Matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani și soția sa, Gabriela Prisăcariu, au o relație aparte și fac mai mereu loc și de glume, pe care țin să le împărtășească și în mediul online, acolo unde fanii le apreciază umorul.

Într-o postare neașteptată, dar primită cu zâmbetul pe buze din partea prietenilor virtuali, Dani Oțil a făcut publică o conversație mai picantă cu soția sa.

Acesta a întrebat-o pe Gabriela ce au de mâncare acasă, iar în momentul în care partenera i-a prezentat meniul, Dani a dat de înțeles că este deja în drum spre casă. În acel moment, frumosul model a făcut o afirmație de pomină. Redăm, mai jos, dialogul spumos dintre cei doi soți:

Dani: „Mâncare mai avem?”/Gabriela: „Ciorbă și ardei umpluți”/Dani: „Vin”/Gabriela: „Nici dacă îți ziceam că sunt goală nu veneai așa”, a fost schimbul de replici dintre Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu Oțil.

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

„Nu mi-a luat mult timp să spun <<da>> propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă, a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare.”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.