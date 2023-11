Gabriela Prisăcariu, pe mâna medicului estetician pentru o procedură atipică. Ce face soția lui Dani Oțil de dragul frumuseții

Gabriela Prisăcariu a apelat la o intervenție estetică mai puțin obișnuită, specificând public despre ce este vorba.

Gabriela Prisăcariu Oțil este una dintre cele mai apreciate vedete autohtone, cucerindu-i pe telespectatori și, deopotrivă, pe internauți cu frumusețea sa.

Dar cu toate că a fost o norocoasă din naștere, având parte de o genă bună și un fizic de zile mari, deși a devenit mamă de băiat între timp, soția matinalului de la Neatza recunoaște că se mai lasă uneori și pe mâna specialiștilor din domeniul frumuseții. Iată procedura atipică la care a apelat de curând!

Citește și: Gabriela Prisăcariu, gest suprem de iubire pentru Dani Oțil și Tiago! Și-a tatuat numele lor pe piele. Ce loc special a ales

Gabriela Prisăcariu, în cabinetul medicului estetician: „Nu-mi place deloc să transpir”

Gabriela Prisăcariu s-a filmat din cabinetul medicului estetician și a apărut pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory, specificând la ce procedură a ales să apeleze.

Potrivit spuselor sale, intervenția, mai atipică din punctul unora de vedere, este una la care revine an de an, cu toate că nu este chiar ușor de suportat. Însă, pentru că își dorește să nu mai transpire, soția lui Dani Oțil susține că face orice de dragul frumuseții.

„Și pentru că nu-mi place să transpir absolut deloc vin o dată pe an la domnul doctor să-mi facă botox la axilă. Mai întâi stau cu gheață, după care-mi face câteva injecții. Aș spune că nu sunt dureroase, dar merită, baba suferă la frumusețe.”, a spus Gabriela Prisăcariu Oțil pe contul personal de Instagram, la secțiunea Instastory.

Și pentru a nu le lăsa pe urmăritoarele sale fără alte detalii, soția matinalului de la Neatza l-a rugat pe medicul la care a apelat să vorbească despre intervenția pe care ea și-a făcut-o. Conform acestuia, pentru a preveni transpirația, se injectează regulat o cantitate mică de botox în zona axilei.

„Se injectează niște micro picături în zona respectivă și încet, încet începi să transpiri mai puțin.”, a specificat medicul vedetei, potrivit postării de la Instastory.

Citește și: Primul lucru pe care l-a făcut Dani Oțil când s-a întors în România. Cum l-a surprins Gabriela Oțil în prezența micuțului Tiago

Unde a fost plecat Dani Oțil. De ce a lipsit o lună de la Super Neatza

„Nu mi-a luat mult timp să spun <<da>> propunerii de a prezenta acest format. Am văzut două probe și am acceptat să fac parte din acest proiect, pentru că sunt o fire competitivă și mi-a plăcut foarte mult acest tip de concurs complex. Însă, a existat și o parte grea a acestei decizii. Cel mai dificil a fost să iau hotărârea în raport cu colegii de la Neatza – noi suntem o familie de mai bine de 15 ani și, pentru prima oară în istorie, am intrat într-un proiect care mi-a cerut să lipsesc mai mult de o zi sau două de la Neatza. Dar am făcut-o pentru o producție în care cred și care simt că mi se potrivește mănușă – îmi plac provocările pe care le aduce participanților și am rezistența necesară prezentatorului unei emisiuni de o asemenea magnitudine: rezist și 13 ore pe platoul de filmare.”, a declarat Dani Oțil, la întoarcerea de la filmările pentru Power Couple România, care s-au încheiat de curând.