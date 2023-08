Dani Oțil a împlinit 43 de ani. Ce mesaj i-a transmis soția sa, Gabriela Oțil, și ce a făcut matinalul de ziua lui de naștere

Dani Oțil a împlinit vârsta de 43 de ani și a sărbătorit exercitându-și pasiunea pentru enduro. Gabriela Oțil i-a transmis un mesaj emoționant soțului său.

Gabriela Oțil a publicat un mesaj scurt, dar cuprinzător pe rețelel sociale, în ziua în care soțul ei a împlinit 43 de ani: „La mulți ani, iubitul meu!”, a scris Gabriela Oțil (fostă Prisăcariu) în dreptul unei fotografii cu ea și soțul său.

Dani Oțil s-a filmat pe munte, în echipamentul de enduro, alături de un coleg. Matinalul a vorbit cu umor despre cursa de enduro ca despre o „petrecere”.

Ce a făcut Dani Oțil de ziua sa de naștere

„Îmi pare sincer rău că nu am semnal la telefon și nu am reușit să mulțumesc tuturor oamenilor care mi-au făcut urări, dar suntem aici la petrecere și nu prea e semnal”, a spus Dani Oțil.

Prezentatorul l-a întrebat pe colegul său cum se simte să fie singurul său invitat la „petrecere”.

„Te bucuri că ești singurul meu invitat la petrecere? Noi mai avem puțin și ajungem în vârf. Bere... abia la sol”, a mai spus matinalul.

Printre urările primite cu ocazia aniversării sale de 43 de ani, s-a numărat un mesaj emoționant de la „vecina” de la Super Neatza cu Răzvan și Dani, Ramona Olaru.

„În spatele unei imagini de „hater”, pe car eo afișează și în spatele propozițiilor repetate destul de des și anume: „Nu-mi plac oamenii” și „Nu am prieteni”,… Stă, de fapt, un suflet mult prea senisibil și mare! Așa că…. La mulți, mulți ani, om! Luuuv”, a scirs Ramona Olaru, iar Dani a răspuns: „A scris mai fain de ziua lui Răzvan”.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au căsătorit de curând

Gabriela a devenit oficial doamna Oțil în urmă cu mai bine de 2 ani. Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au cununat civil pe 15 mai 2021, însă și-au dorit să facă și cununia religioasă, urmată de o petrecere cu fast.

În mijlocul nunții cu Gabriela Prisăcariu, Dani Oțil a ținut neapărat să le mulțumească socrilor săi în felul să caracteristic pentru că au făcut-o și au crescut-o pe soția lui într-un mod deosebit. Mai mult, acesta a avut mic discurs emoționant și pentru partenera lui.

„Vreau să îi mulțumesc în primul rând soției mele, pentru că mi-a dat o șansă la 40 și puțin de ani să fiu și eu căsătorit. Vreau să le mulțumesc părinților ei că au făcut-o și au crescut-o. Puteau să nu o crească atât de mult, să arăt și eu bine în poze. Vă rog eu mult de tot photoshopați-mă, vreau să arăt și eu de dimensiuni normale. Vreau să le mulțumesc și rudelor mele”, a mărturisit prezentatorul TV.

„Am făcut nuntă pentru mine, soția mea și pentru nași, dacă nu vă place ceva, nu mă interesează. Am trecut repede peste antreuri și pește, de ce? Pentru că totdeauna se oprește muzica la pește, de parcă trebuie să vedem toți peștele. Nu, tată… îți e foame mănânci, nu îți e foame nu mănânci. Avem și colțul tradițional acolo, pentru gomoși. Care nu mâncați fonfleuri, mă declar unul. Ieri am fost la Georgică la nuntă și nu am putut să mănânc, m-au prins doar sarmalele”, a mai adăugat el.