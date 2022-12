Daniel Onoriu a fost eliberat din închisoare. Ce spune mama pilotului despre întreaga situație prin care a trecut fiul său

Completul de judecată a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, astfel că Daniel Onoriu va fi eliberat din închisoare și își va putea petrece sărbătorile în familie, alături de cei dragi.

În toată perioada în care se va afla în arest la domiciliu, Daniel Onoriu va avea de respectat mai multe formalități, așa cum prevede legea în cazul acestei măsuri, printre care și prezentarea în fața instanței de judecată ori de câte ori este chemat.

Mama lui Daniel Onoriu, primele declarații după ce a aflat că fiul ei se va întoarce acasă, fiind eliberat din închisoare

După ce a aflat marea veste, Jeni Onoriu, mama lui Daniel Onoriu, a vorbit emoționată despre situația prin care a trecut fiul său. Aceasta se pregătea să îl viziteze a doua zi pe fiul său la închisoare, pentru a-i aduce un pachet în arest, însă nu va mai fi nevoie, având în vedere că pilotul a fost eliberat.

Citește și: Daniel Onoriu a încălcat ordinul de protecție și a intrat în casă peste Isabela, fosta parteneră: „Acum urmează să mă aresteze”

„M-am rugat și aseară și de dimineață la Dumnezeu și am spus în rugăciunea mea <<Doamne, te rog frumos să lucrezi la inima judecătorilor și procurorilor>>.

Va veni acasă în seara aceasta. Nu mai pot de bucurie, mâine trebuia să-i fac și pachet și să ne ducem la vizită și mă și gândeam așa, că voiam să-i fac mâncare gătită. Mă gândeam, dacă vine acasă!? Cu toate că eu n-am superstiții, dar am zis că cel mai bine să primesc de la instanță care va fi decizia”, a declarat mama lui Daniel Onoriu, pentru Spynews.ro.

Jeni Onoriu a dezvăluit că Daniel Onoriu le-a spus judecătorilor că își dorește nespus să petreacă sărbătorile de iarnă acasă, având în vedere că anul trecut, pe vremea aceasta, se afla în comă, internat în spital, în urma operației de micșorare de stomac care i-a cauzat complicații.

„El chiar a zis în fața judecătorilor că ar vrea să facă sărbătorile acasă. Am dus astăzi tot dosarul lui care mi-a fost dat de la spital, plus ieșirile din spital! Le-am dus și le-am pus acolo pe pupitru unde au stat avocații, ca să vadă procurorul și judecătorul așa cum a fost el, prin ce a trecut”, a adăugat mama lui Daniel Onoriu.

Citește și: Daniel Onoriu a ajuns la secția de Poliție. Ce s-a întâmplat între el și fosta lui soție: „Nu am voie să mă apropii de ea”

Daniel Onoriu, declarații după ieșirea din închisoare. Cum a decurs perioada arestului

Pilotul de curse a împărtășit la rândul său marea veste prin intermediul rețelelor de socializare: „În sfârșit, o veste bună. Merg acasă la familia mea.” Amintim că Daniel Onoriu a stat mult de 30 de zile în arest, după încălcarea ordinul de restricție pe care soția lui, Isabela, l-a cerut împotriva sa.

„Am stat ultimele 20 de zile la Arestul Central, iar primele 15 zile am fost la Secția 9. La Secția 9 am fost arestat cu un prieten din copilărie, am avut condiții ok cât de cât acolo. Familia m-a căutat, mi-au făcut pachet, tot ce mi-au trebuit, i-am văzut pe mama, tata. Ieri seară mi-am văzut copiii, Costi și Andreuța, a venit mama, un verișor de-al meu..(..)

Eu nu sunt un băiat care să stea în arest, eu am stat 55 de zile în comă și 4 luni la Terapie Intensivă și au fost condiții foarte grele. Să știi că polițiștii s-au comportat frumos cu mine, cu respect. (..)

Le-am zis judecătorilor ieri că eu m-am dus la nevasta mea din iubire, nu de altceva, și m-am dus cu mama mea. Am spus că anul trecut am stat în comă de sărbători și copiii mei nu m-au avut și mă lăsați să stau și acum de sărbători la fel, la pușcărie..”, a declarat și Daniel Onoriu, pentru sursa anterior menționată.

Daniel Onoriu are o altă variantă a poveștii. Ce acuzații grave îi aduce fostei lui partenere, Isabela

Cât despre cearta cu fosta parteneră, Daniel Onoriu a prezentat o altă variantă a poveștii, în care își acuză soția că a falsificat mai multe mesaje. Totodată, Onoriu a dezvăluit că el a fost cel care s-ar fi autodenunțat în privința încălcării ordinului de protecție. La final, pilotul de curse a explicat că nu o va mai căuta niciodată pe aceasta.

„Eu i-am dat ei niște mesaje să ne împăcăm, iar ea le-a făcut în Photoshop, le-a editat și a trimis la procuratură mesaje cum că eu aș vrea să-i arunc acid de baterie pe față. Cum să fac eu așa ceva...

M-am dus atunci în seara aceea la ea acasă din iubire, am fost cu mama mea (..), nu am înjurat-o, nu i-am zis nimic rău. I-am zis că dacă nu vrea să ne împăcăm sun la 112 să mă autodenunț că mi-am încălcat ordinul de restricție. Am vrut să văd mai mult cât de mult îi pasă. A venit poliția, m-a luat, am dat declarații și după m-au dus la Obregia prima noapte, după la Secția 9, iar după la Arestul Central. (..)

Nu o s-o mai caut niciodată. Noi n-am avut un motiv real de ceartă, totul a plecat de la mine, am vrut să divorțăm. Ea s-a conformat, a plecat în prima săptămână”, a mai spus Daniel Onoriu, potrivit sursei citate.

Vezi prin ce peripeții trec vedetele, în episodul nou, Poftiți pe la noi: Poftiți la târg, în AntenaPLAY.