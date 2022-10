Daniel Onoriu a ajuns la secția de Poliție. Ce s-a întâmplat între el și fosta lui soție: „Nu am voie să mă apropii de ea”

Cei doi au ales să meargă pe drumuri separate și să divorțeze după șase ani de căsnicie. Pilotul român și-a refăcut viața, alături de o fostă jurnalistă, dar încă nu și-a încheiat socotelile cu fosta sa parteneră, Isabela, pe care a căutat-o recent.

Citește și: Cum a reacționat Daniel Onoriu când actuala iubită și fosta soție s-au întâlnit față în față: „A vrut să mă facă geloasă”

Daniel Onoriu a fost audiat la secția de Poliția, în legătură cu fosta sa soție. Pilotul ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva lui

Daniel Onoriu a ajuns joi la secția de Poliție, pentru audieri. Campionul la motociclism ar fi încălcat ordinul de protecție emis împotriva lui, iar cea care a anunțat autoritățile a fost Isabela, fosta lui soție.

Ea l-ar fi reclamat din cauză că Daniel Onoriu s-ar fi apropiat la mai puțin de 300 de metri de ea. Pilotul a recunoscut că și-a dorit să se împace, acesta fiind motivul pentru care a căutat-o pe fosta lui parteneră.

Cei doi se află în proces de divorț, după șase ani de căsnicie. Daniel Onoriu și-ar fi refăcut viața alături de o altă femeie, mult mai tânără decât el.

„Am fost sunat să vin (n.r. la secția de Poliție) să dau declarație și am dat o declarație scurtă. Sunt chemat degeaba aici pentru că nu am făcut nimic. Soția mea, din păcate, pe care am iubit-o șase ani și am plimbat-o în toată lumea și am răsfățat-o cu cadouri scumpe mă dă în judecată și mă cheamă doar pe la secții.

Eu sunt un om bolnav, am stat 55 de zile în comă, și în loc să mă antrenez sau să merg la vreo clinică, stau în fața secției ca să dau declarații. Nu are nici o dovadă. Eu nu am voie să mă apropiI de ea 300 de metri, dar mesaje și telefoane am voie să îi dau. Și i-am dat telefoane în care o rugam să ne împăcăm", a spus pilotul de curse într-un interviu pentru Antena Stars.

Ce mesaj a transmis Daniel Onoriu în mediul online, după ce s-a separat de Isabela

Daniel Onoriu a postat primele declarații, pe rețelele sociale, după ce el și fosta lui soție, Isabela, au decis să meargă pe drumuri separate. Înainte de a divorța, pilotul român a trecut printr-o perioadă critică. El a ajuns în comă, după ce a avut o operație eșuată de micșorare a stomacului, făcută în Turcia.

„Divorțez de frumoasa Isabela, soția mea de aproape 6 ani. De ce? O sa va detaliez tot: Ne-am cunoscut pe Facebook, cum i-am văzut fotografia m-am îndrăgostit de ea. Am cerut-o de nevasta a doua zi, iar peste alte doua săptămâni mi-a devenit soție la starea civilă. In toți acești ani ne am plimbat in multe tari.

Excursii minunate si câteva tari exotice: Zanzibar, Turcia 6 luni de vreo 8 ori, Egipt de 3 ori, Olanda, Austria, Dubai de doua ori, Abu Dabhi ETC…..Masina mea e pe numele ei, banii sunt toți pe cardul ei.

(...) Adio Isabela, te-am iubit din prima clipa, dar pentru ca tu nu ma iubești si eu m-am răcit de tine, știu ca toată presa o sa scrie despre asta dar as mai vrea sa știți ceva despre mine: sunt un băiat care a copilărit in Damaroaia printre smardoi si am prins si eu ceva din viata de băiat de oraș, așa ca simt asta prea bine. Suntem împreuna de 6 ani si nu vrea sa facem copii. Asta e, nu ma mai doare nimic si abia astept sa ne vedem fiecare de viata lui separat’’, a scris Daniel Onoriu în mediul online.

Cum a reacționat Isabela Onoriu, după despărțirea de pilotul de curse

La rândul său, Isabela a explicat, într-un interviu pentru Fanatik, că nu lipsa unui copil ar fi fost problema.

„Sunt multe de spus, dar ce să mai comentez? Oricum, nu mai există nicio cale de împăcare, nu îl iert indiferent de ce ar mai face. (...) Normal, vom divorța. Nu mai locuim împreună de ceva timp, suntem separați. Am plecat, stau într-un apartament, o iau de la 0 cu totul.

Faptul că nu voiam să facem copil e motivul despărțirii? Păi asta este cea mai mică problemă, chiar dacă așa ar fi fost. Asta e scuza lui, să aibă acoperire, chiar nu a fost discuția asta.

Totul a pornit de la nebunia lui de a se reapuca de curse. Asta în condițiile în care el nu se prea poate ține pe picioare, nu se hidratează cum trebuie. Vă spun, sunt multe altele în joc, nu că nu vreau eu să fac un copil. Asta chiar ne și lipsea acum, un copil… Păi el e un copil de care trebuie să ai grijă”, a povestit Isabela Onoriu.

