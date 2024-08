Daniela Crudu, imagine rară alături de tatăl copiilor săi. Cum s-a pozat bruneta lângă sufletul ei pereche, în vacanță

Daniela Crudu a publicat o imagine rară în care apare alături de iubitul său. Fosta asistentă TV nu obișnuiește să distribuie astfel de fotografii în mediul online pentru că este foarte discretă în ceea ce îl privește pe bărbatul cu care are doi copii minunați.

În ultimii doi ani, Daniela Crudu a trecut de la aparițiile incendiare de pe micile ecrane ale televizoarelor la rolul de mămică. Fosta asistentă TV și-a găsit fericirea în brațele unui tânăr machedon în vârstă de 29 de ani.

De-a lungul timpului, frumoasa brunetă a avut mai multe relații care nu au funcționat. Chiar dacă voia să își întemeieze o familie, aceasta nu a făcut pasul cel mare până nu a cunoscut bărbatul potrivit.

Pentru că este destul de discretă în ceea ce privește viața personală, Daniela Crudu și-a dorit să își țină partenerul departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

În urmă cu aproximativ 2 ani, fosta asistentă TV și-a luat prin surprindere fanii cu o veste uluitoare. Bruneta a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima oară. La începutul anului 2023, vedeta a născut o fetiță perfect sănătoasă.

La scurt timp de la venirea pe lume a micuței sale, Daniela Crudu a uimit din nou. Tânăra a dezvăluit tuturor că este însărcinată pentru a doua oară. De data aceasta, fosta asistentă TV și iubitul ei au devenit părinți de băiat.

Cum s-a fotografiat Daniela Crudu alături de partenerul ei, în vacanța din Malta

Deși au doi copii, Daniela Crudu și partenerul său nu uită să petreacă timp de calitate împreună. Recent, bruneta și sufletul său pereche au plecat într-o vacanță relaxantă în Malta, unde s-au bucurat din plin de peisajele spectaculoase și soarele puternic.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că fosta asistentă TV are o activitate intensă în mediul online, unde publică des imagini. Cu puțin timp în urmă, tânăra a făcut senzație cu o fotografie rară lângă bărbatul care a cucerit-o.

Daniela Crudu s-a lăsat pozată într-un costum de baie alb, pe iaht. Din imagine nu a putut să lipsească iubitul său, care a fost surprins cu ochelarii de soare privind spre mare.

Postarea fostei asistente TV a generat mai bine de 5 mii de like-uri.

Ce spunea Daniela Crudu despre iubitul ei la începutul relației

În urmă cu aproape 2 ani, Daniela Crudu făcea dezvăluiri înduioșătoare despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de iubitul ei.

„Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online. Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, spunea fosta asistentă TV, potrivit fanatik.ro.