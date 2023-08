Cum arată Daniela Crudu într-un costum de baie minuscul, la 4 luni de când a născut. Cât de sexy este bruneta

Daniela Crudu s-a lăsat pozată într-un costum de baie provocator, la 4 luni de când a născut. Fosta asistentă TV a făcut senzație în mediul online cu formele sale incendiare.

Daniela Crudu și-a luat prin surprindere fanii cu o apariție fierbinte, la 4 luni de când și-a adus pe lume fiica. Fosta asistentă TV a plecat la munte pentru o vacanță relaxantă și liniștită, după botezul fetiței sale.

Pentru că este foarte activă în mediul online și își ține la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, focoasa brunetă a publicat o imagine într-un costum de baie minuscul.

Vedeta a reușit să pună pe jar publicul masculin cu formele sale provocatoare. Se pare că aceasta a revenit rapid la silueta de invidiat, iar pozele sale de pe contul de Instagram vorbesc de la sine. Iată cât de sexy este pe marginea piscinei.

Cât de bine arată Daniela Crudu în costum de baie, la 4 luni de când a devenit mamă

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Daniela Crudu este o femeie frumoasă și sexy. Fosta asistentă TV a impresionat de fiecare dată cu aparițiile sale televizate sau din mediul online.

În ultima perioadă, focoasa brunetă a acordat mai mult timp fiicei sale, însă nu a uitat să aibă grijă și de aspectul său fizic. La 4 luni de când și-a adus pe lume micuța, vedeta arată mai bine ca niciodată.

De curând, Daniela Crudu a publicat o imagine în costum de baie care a generat mai bine de 5 mii de like-uri. Fosta asistentă TV arată atât de bine încât nici nu se observă că a născut acum puțin timp.

Ținuta minusculă i-a lăsat la vedere bustul generos, silueta de viespe și picioarele subțiri. De asemenea, aceasta a apelat la ochelari de soare pentru a-și completa outfit-ul de vacanță.

De asemenea, ipostază incendiară în care s-a lăsat fotografiată pe marginea piscinei a întors privirile fanilor din mediul online.

Un lucru este cert, Daniela Crudu este posesoarea unui trup de zeiță. La 34 de ani, fosta asistentă TV se mândrește cu forme provocatoare și cele mai superbe trăsături ale feței.

De ce a trecut Daniela Crudu prin clipe de panică înainte să își aducă pe lumea fiica

Daniela Crudu a povestit în cadrul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars despre prima întâlnire cu fetița ei, dar și despre clipele de panică prin care a trecut înainte să o aducă pe lume.

„Am născut la 36 de săptămâni și 5 zile, aproape 8 luni. Am avut noroc cu doamna doctor. Am fost într-o urgență că nu mai mișca fetița. A avut o presimțire și mi-a zis că mă pune direct pe masa de operații. Aveam probleme pentru că sarcina era joasă și din motivul ăsta. A simțit că e momentul. (...) Nu a stat la incubator, eram disperată, nu eram ok. Sufletul meu era varză. Îmi era greu când am aflat că trebuie să mai stau în spital”, a zis ea, conform sursei citate.