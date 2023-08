De ce a ajuns Cristina Spătar pe mâinile medicilor, în ziua nunții. Totul s-a aflat abia acum: „Am simțit că leșin”

Cristina Spătar s-a căsătorit cu religios cu Vicențiu Mocanu la finalul lunii iunie 2023, însă puțini sunt cei care știu motivul pentru care vedeta a ajuns pe mâinile medicilor, chiar în ziua nunții.

Cristina Spătar și Vicențiu Mocanu au avut parte de o nuntă fabuloasă la finalul lunii iulie. Cei doi au organizat totul până la cel mai mic detaliu, iar evenimentul a fost de vis atât pentru miri cât și pentru invitați.

Vedeta și soțul său s-au bucurat din plin de momentul unic pe care îl trăiesc, însă situațiile neașteptate nu au întârziat să apară. Artista a ajuns pe mâinile medicilor chiar în cea mai importantă zi din viața ei.

Cristina Spătar a spus totul despre problema care a adus clipe de panică la nuntă. Se pare că aceasta a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce a simțit că i se face rău. Orele nedormite, stresul pregătirilor, dieta pe care o ținea și medicamentele menite să-i taie pofta de mâncare și-au spus cuvântul chiar la cununia religioasă.

Care este motivul pentru care Cristina Spătar a ajuns pe mâinile medicilor, în ziua nunții

Vedeta susține că apelat la o dietă strică pentru a încăpea perfect în rochia de mireasă, punându-și amprenta asupra stării sale de sănătate. Într-un interviu pentru viva.ro, Cristina Spătar a declarat că există mai mulți factori pentru care a ajuns pe mâinile medicilor, chiar înainte de a intra în biserică.

După situația neplăcută de la nuntă, soția lui Vicențiu Mocanu a renunțat la regimul stric.

„În pandemie, am luat vreo 4 kilograme. M-am îngrășat și, crede-mă, la 50 de ani nu mai răspunde organismului la fel ca la 35. M-am chinuit să slăbesc și am avut un designer care a insistat să am o rochie spectaculoasă, să car o trenă.

„Am zis: Nu se poate așa ceva! Trebuie să intru la dietă! M-am pus pe bandă, am făcut toate sacrificiile, m-am înfometat, am făcut orice și n-am reușit. În final, am luat niște pastiluțe din astea. Bine, am probat mai multe. Unele care, pur și simplu, îmi tăiau pofta de mâncare. N-am mâncat vreo trei zile. De emoții și de stres pentru nunta asta, n-am dormit vreo trei zile deloc.

Înainte să intru în biserică, pur și simplu, am simțit că leșin și am rugat să vină Salvarea. Nu mai puteam să mă ridic. Au venit paramedicii, două ore și am jumătate stat pe tot felul de cocktail-uri. Am avut niște emoții, mi-era sau rușine, nu știam cum să fac să mă ridic. Fata de la make-up m-a machiat în pat.

Toată lumea s-a implicat, au intrat copiii peste mine în camera mea, săracii, ce s-au speriat! M-au rugat să nu mai fac așa ceva. Albert e mare, are 14 ani, m-a luat în brațe și m-a certat: „Mami, ești cea mai frumoasă, nu mai face asta!. În final, am renunțat. În ziua nunții, a fost ultima pastiluță. De atunci, mănânc, am mai pus un kilogram, dar sunt OK.”, a povestit vedeta, conform sursei citate mai sus.