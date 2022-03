De ce a dezgropat-o Aurel Pădureanu pe Cornelia Catanga înainte să facă parastasul de un an. Ce planuri are cu mormântul soției

A trecut un an de când Cornelia Catanga a murit. Artista de muzică lăutărească și-a pierdut viața pe 26 martie 2021 la vârsta de 63 de ani, în urma unor complicații după ce a fost infectată cu Covid-19.

Ea împărțea scena de ani de zile cu soțul său, Aurel Pădureanu. Cei doi aveau o relație foarte specială, iar moartea subită a cântăreței a lăsat un gol imens în sufletul bărbatului care i-a fost alături mereu.

La aproximativ un an de la decesul Corneliei Catanga, soțul acesteia a apelat la un gest neașteptat. Aurel Pădureanu a decis să o dezgroape înainte de a-i face parastasul de un an. Iată care este motivul și ce planuri are cu mormântul artistei.

Ce vrea să facă Aurel Pădureanu cu mormântul Corneliei Catanga

Aurel Pădureanu îi simte lipsta soției sale și acum, la un an de la moartea ei. Acesta a iubit-o extrem de mult pe Cornelia Catanga, lucru evident din deciziile pe care le-a luat până acum pentru a-i îndeplini toate dorințele artistei.

În urmă cu câteva zile, interpretul a primit aprobare de a o dezgropa pe soția lui cu un motiv întemeiat. Între timp, acesta s-a hotărât să facă și parastasul de un an, unde nu au venit prea multe persoane.

„Pe 25 i-am facut pomana de un an. A fost o durere uriașă, nu mi vine sa cred ca este acolo. (...) Nu i-am dat toate hainele, are peste 200 de rochii, când o să găsesc o doamnă ca ea, o să le donez pe toate. Ea era extraordinar de dichisită. Nu a venit nimeni la parastas, nici nu am vrut să invit pentru că pe noi ne-au uitat tot. Când era Cornelia i-am ajutat pe toți și acum ne-au uitat”, a dezvăluit Aurel Pădureanu la Antena Stars, conform spynews.ro.

Interpretul a povestit că motivul real pentru care a decis să își dezgroape soția este pentru că și-a dorit să renoveze mormântul. Pentru că nu era mulțumit de locul de veci al Corneliei Catanga, Aurel Pădureanu a hotărât să facă un cavou în care să o bage pe cântăreață.

Soțul artistei a dezvăluit la Antena Stars că locul de veci este aproape gata, iar singurul lucru care a mai rămas de făcut este să-l decoreze cu marmură. Acesta a mai adăugat că totul a ieșit așa cum Cornelia Catanga și-a dorit încă de când trăia.

"(...) Am dezgropat-o și am făcut cavoul, acum aștept să vină să-l îmbrace în marmură. I-am îndeplinit dorința, gata, acum sigur e fericită. (...) Eu simt o durere mare, nu pot să cred că a trecut un an și că ea este acolo, sunt distrus de durere, dar ei nu-i place să fiu așa, vrea să fiu bun și fericit.", a mai spus el, conform sursei citate mai sus.

