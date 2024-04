De ce Alexia Eram nu a mâncat nimic timp de 36 de ore. Ce a determinat-o să ia această decizie

Alexia Eram a luat această decizie neașteptată pe care a împărtășit-o și cu urmăritorii din mediul online. Dezvăluirea iubitei lui Mario Fresh a stârnit imediat interesul fanilor, care au fost curioși să afle motivul.

Alexia Eram are mare grijă de corpul ei și pune preț pe felul în care arată, fiind dispusă să facă sacrificii când vine vorba de silueta ei. De data aceasta, se pare că iubita lui Mario Fresh a ținut post intermitent timp de 36 de ore și a surprins pe toată lumea cu decizia luată.

Motivul pentru care Alexia Eram nu a mâncat timp de 36 de ore

Alexia Eram este o cunoscută influenceriță pe rețelele de socializare, iar, de curând, ea le-a spus fanilor despre provocarea pe care a încheiat-o cu succes. Tânăra nu a consumat niciun aliment timp de 36 de ore și a recunoscut că a fost foarte greu, simțind senzația de foame pe parcursul întregii perioade.

Deși postul intermitent este o practică cunoscută, decizia Alexiei Eram de a se ține de acest regim alimentar pentru o perioadă atât de îndelungată a surprins pe toată lumea. În timpul acestui interval, fosta concurentă de la America Express a subliniat importanța consumului de lichide, precum ceai, apă și cafea neîndulcită, pentru a-și menține nivelul de hidratare și energie.

„Pot spune că am îndeplinit challenge-ul, în jumătate de oră se fac 24 de ore de când nu am mâncat, dar pentru că este târziu, am zis de ce nu, să îl prelungesc și să mănânc de dimineață. Cred că pot să rezist. Mi-am făcut o cafea fără lapte, foarte rar la mine asta, pentru că sunt fan cappuccino. Mai trag puțin de mine și apoi mă culc.”, a transmis Alexia Eram pe contul personal de Instagram, potrivit Spynews.

Alexia Eram: „Am avut perioade în care mă cântăream nonstop”

Alexia Eram a dezvăluit, recent, că mănâncă destul de echilibrat în general, însă și-ar dori să mai slăbească puțin. Ea a mai spus că face foarte mult sport, motiv pentru care își permite să mănânce mai mult în unele zile.

Ulterior, iubita lui Mario Fresh a mai adăugat că a avut perioade când se cântărea nonstop, dar a încetat cu acest obicei.

„Nu mănânc doar o dată pe zi. Mănânc chiar de trei ori pe zi și două gustări. Am perioade când mănânc mai mult, perioade când mănânc mai puțin. În general mănânc destul de echilibrat. În weekend, spre exemplu, mănânc cam ce vreau. Acum nu pot să zic că am slăbit sau ceva, pur și simplu m-am menținut. Aș vrea, poate, să mai slăbesc așa un kilogram. Dar fac foarte mult sport. De fapt, asta este chestia, că îmi permit să mănânc așa mai mult cam două zile pe săptămână, pentru că încerc să merg în fiecare zi la spor.

Am avut perioade când mă cântăream nonstop, dar am încetat să fac asta, pentru că cred că este mai important să îți placă cum arăți în oglindă. Poți să ai același număr de kilograme, dar corpul tău să arate altfel, așa că încerc să mă cântăresc o dată pe săptămână.”, spunea Alexia Eram, potrivit ego.ro, citată de Libertatea.

