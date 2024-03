Cum a pus Alexia Eram capăt speculațiilor că ea și Mario Fresh s-au despărțit. Imaginile prin care au închis gura cârcotașilor

Alexia Eram și Mario Fresh au apărut pentru prima dată împreună, după ce aristul a șters toate pozele de pe Instagram, inclusiv cele în care apar împreună. Cum s-au filamt cei doi. Anunțul făcut de cântăreț i-a emoționant pe internauți.

După ce Mario Fresh a șters toate pozele de pe conturile lui de pe rețelele sociale, inclusiv pe cele cu iubita sa, au apărut și speculațiile că el și Alexia Eram s-ar fi despărțit. Mai mult decât atât, niciunul dintre ei nu a oferit mai multe detalii, ceea ce i-a pus și mai mult pe jar pe fanii celor doi.

Ei bine, acum fost concurentă de la America Express, sezonul 7 le-a închis gura cârcotașilor printr-un videoclip care vorbește de la sine. În wekened-ul care tocmai a trecut, îndrăgostiții s-au bucurat de o escapdă împreună.

Alexia Eram și Mario Fresh, primele imagini împreună după ce artistul a sters pozele cu ei

După o scurtă absență, în mediul online, Mario Fresh a revenit în forță. Îndrăgitul artist a reînceput să posteze pe Instagram în urmă cu două zile și astfel, a anunțat că la finalul lunii va lansa muzică nouă.

Fanii săi au fost extrem de încântați de revenirea acestuia, dar și de mostrele din viitoarele sale piese, mulți asemănându-l cu aritstul The Weeknd.

„Abia aștept. Sună atât de bine” / „Mario, efectiv sunt mândră de tine CREDE-MĂ, nu credeam că faci o piesă care ți se face pielea de găină, numai când am ascultat-o mi s-a făcut pielea de găină și ne-au dat lacrimile” / „Ce frumos sună, ce voce ador ador ador felicitari Mario ne lasi fara cuvinte”, sunt doar câteva dintre comentariile adăugate de fanii lui.

De asemenea, în semn de susținere, și Alexia Eram a adăugat un comentariu folosind mai multe emoji-uri in formă de flacără. În plus, în urmă cu doar câteva ore, fosta concurentă de la America Express, sezonul 6 a postat și un videoclip alături de iubitul ei.

În imaginile postate la Instastory, ei apar împreună pe o motocicletă în timp ce se plimbau pe străzile Capitalei și se bucurau de ziua călduroasă.

„Duminică fericită”, a scris Alexia Eram și l-a etichetat pe iubitul ei pe care îl ținea strâns în brațe.

De la ce pornesc certurile între Alexia Eram și Mario Fresh

Întrebată despre prima întâlnire cu Mario Fresh, Alexia Eram a precizat că l-a cunoscut pe artist la aniversarea ei, fiind invitat să cânte. Ulterior, s-au regăsit după un an, la un eveniment, acela fiind momentul când au decis să formeze un cuplu.

„Relația noastră a început în 2016, aveam 16 ani și șapte ani mai târziu, iată-ne, tot împreună. Prima oară, Mario a venit să cânte la ziua mea de naștere, când am împlinit 15 ani, ca invitat surpriză, îl știam din mediul online și îmi plăcea de el ca și artist. Nu atunci ne-am cunoscut oficial. A cântat și a plecat, apoi după un an de zile, ne-am întâlnit la un eveniment. Acolo am făcut cunoștință oficial, am vorbit, ne-am schimbat numerele de telefon și de atunci suntem împreună. Am avut câteva date-uri, prin parc, la niște restaurante de prin parc, așa ca adolescenți și, de atunci, am rămas împreună.”, a declarat Alexia Eram pentru viva.ro.

Alexia Eram a dezvăluit și de la ce pornesc certurile în relația cu Mario Fresh, după șapte ani de relație.

„Din motive foarte prostești, ca orice cuplu care e de foarte mult timp împreună: <<de ce ți-ai lăsat acolo lucrurile>>, <<de ce n-ai făcut cutare lucru>>, nu sunt certuri importante. Mario este foarte organizat și ordonat, eu nu, îmi mai las blugii pe canapea.”, a dezvăluit fosta concurentă America Express pentru sursa citată.