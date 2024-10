Anca Țurcașiu, îndrăgita actriță și concurentă de la Asia Express, a dezvăluit recent că suferă de o boală autoimună care i-a schimbat complet stilul de viață.

Vedeta a fost diagnosticată cu tiroidită Hashimoto, o afecțiune care afectează glanda tiroidă și care, din păcate, nu are leac. Deși boala nu poate fi vindecată, tratamentele disponibile vizează reducerea simptomelor și compensarea hormonilor tiroidieni care lipsesc din organism.

De ce boală suferă Anca Țurcașiu și de ce a renunțat la carne. Ce a precizat actrița și concurenta de la Asia Express

În cadrul podcastului „Sănătatea Ta, Prioritatea Mea”, Anca Țurcașiu a povestit cum acest diagnostic a influențat decizia de a adopta un stil de viață mai sănătos și echilibrat, renunțând complet la carne și lactate. Deși nu mai consumă carne de mai bine de 30 de ani, artista a făcut recent și pasul de a elimina produsele lactate din alimentație, lucru care i-a îmbunătățit semnificativ starea de sănătate.

Citește și: Cu ce se ocupă fostul soț al Ancăi Țurcașiu. Cristian Georgescu a revenit în România și a făcut declarații

Articolul continuă după reclamă

„Mi-a ieșit o analiză destul de proastă... boli autoimune, toată lumea m-a trimis acasă, să mă obișnuiesc cu boala, că nu există remediu. Acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează”, a declarat Anca. Actrița a povestit și despre copilăria sa, menționând că a fost forțată să mănânce carne, lucru care nu i-a adus niciodată plăcere. „Mama m-a forțat să mănânc carne toată copilăria, a fost un chin pentru mine și, când am plecat de acasă la 20 de ani, evident că nu am mai mâncat”, a mărturisit ea.

Eliminarea lactatelor a venit după o lungă perioadă în care credea că nu poate renunța la acestea. „Le-am zis că la carne am renunțat, dar că la lactate n-am cum să renunț, pentru că nu știu să mănânc decât brânză cu brânză. Am zis apoi ce-ar fi să încerc... și am spus că pot orice. Am renunțat la lactate acum 7 ani... și am rezolvat această problemă eliminând lactatele din alimentație”, a explicat vedeta. De la această schimbare, Anca a observat o ameliorare a stării de sănătate, durerile cauzate de afecțiunea sa s-au redus, iar ea se simte mult mai bine. „Nu m-a mai durut nimic. Și nu am mai mâncat de atunci până astăzi. Deci nu mănânc carne, nu mănânc lactate”, a spus cu satisfacție actrița, potrivit unei surse media.

Tiroidita Hashimoto este o afecțiune care implică inflamarea cronică a glandei tiroide, cauzată de atacul sistemului imunitar asupra acesteia. Din cauza acestui proces, glanda tiroidă își reduce treptat capacitatea de a produce hormoni esențiali pentru funcționarea optimă a organismului. Deși boala nu poate fi vindecată, adoptarea unui stil de viață sănătos poate ajuta la gestionarea simptomelor și îmbunătățirea calității vieții, lucru pe care Anca Țurcașiu îl demonstrează cu succes.

Citește și: Cine e și cum arată nora Ancăi Țurcașiu de la Asia Express sezonul 7. Ce relație are celebra artistă cu nora ei