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De ce nu a contestat Andreea Popescu contractul prenupțial după divorțul de Rareș Cojoc: „50.000 sau 100.000 de euro”

Andreea Popescu a făcut dezvăluiri despre divorțul de Rareș Cojoc și despre decizia de a nu contesta contractul prenupțial pe care îl semnase înainte de căsătorie.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 29 Octombrie 2026, 20:42 | Actualizat Joi, 29 Octombrie 2026, 20:45
De ce nu a contestat Andreea Popescu contractul prenupțial după divorțul de Rareș Cojoc | facebook
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Deși susține că ar fi avut posibilitatea să își revendice anumite drepturi financiare, vedeta a preferat să renunțe la un eventual conflict pentru bani. Într-un interviu acordat publicației Unica, Andreea Popescu a explicat de ce relația cu fostul soț și liniștea copiilor au cântărit mai mult decât sumele pe care le-ar fi putut obține. Totodată, a vorbit despre suferința prin care a trecut după despărțire.

Andreea Popescu a vorbit deschis despre despărțirea de Rareș Cojoc și despre una dintre cele mai importante decizii pe care le-a luat în urma divorțului. Vedeta a dezvăluit că, înainte de căsătorie, semnase un contract prenupțial, fără să își imagineze vreodată că va ajunge să divorțeze de bărbatul alături de care își întemeiase o familie.

Deși spune că ar fi putut încerca să conteste înțelegerea, Andreea Popescu a ales să nu pornească o dispută financiară. Motivul, susține ea, a fost dorința de a păstra o relație bună cu fostul soț, mai ales de dragul copiilor. În interviul acordat publicației Unica, vedeta a mărturisit că a avut alături o avocată specializată în divorțuri, care i-a explicat că existau posibilități de a contesta anumite aspecte ale înțelegerii.

Cu toate acestea, Andreea Popescu a considerat că o eventuală luptă pentru bani ar fi putut afecta relația cu Rareș Cojoc: „Eu nu am plecat cu nimic și vreau cumva să lămuresc că s-a mai speculat, așa, s-a mai speculat. […] Da, știam treaba. Dar dacă aș fi vrut să fac ceva, cu siguranță aș fi putut să fac. Dar am zis: «Știi ce? […]». Și pentru mine e mai importantă relația cu el decât 50.000 de euro sau 100.000 de euro. Dă-i încolo, că sigur mă ajută Dumnezeu să-i fac! Adică puteam. Eu am avut avocată și am o avocată foarte, foarte șmecheră, una dintre cele mai mari avocate din România. Și ea lucrează numai pe divorțuri. Și ea zice: «Noi putem combate, putem…». Am gândit să… Nu. Asta. Mai bine așa. […] Și jumătate de milion de euro, […] un milion de euro, nici nu contează. Cum să strici tu viața copiilor ăstora pentru… până la urmă? Și acum nu vreau să mă dau mama, mama eroină, mama scumpă. Nu. Dar știu că există acest divorț, această bătaie, că ăla, că nu știu… că eu am cumpărat. Eu am foarte mult mobilier în casă cumpărat de mine. Foarte mult. Am chestii de mobilier, am piese de mobilier, că le-am luat. Eu am făcut investiții în casă. Eu pot să fac acolo… să fac, să-mi iau canapeaua, covorul, parchetul, pilota, cu… ceva. Și vreo două pilote. Dar zic așa: pentru ce? Că e doar de bani? Că mă ajută Dumnezeu. Și m-a ajutat Dumnezeu!”, a declarat Andreea Popescu pentru Unica.

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Cum o ajută Rareș Cojoc pe Andreea Popescu după divorț. Ce cheltuială plătesc împreună

Andreea Popescu a vorbit și despre viața sa după divorț, explicând că muncește foarte mult pentru a le putea oferi copiilor condițiile de care au nevoie. Vedeta a mărturisit că își dorește ca cei mici să aibă suficient spațiu și să se simtă confortabil atunci când petrec timp alături de ea.

Totodată, a recunoscut că programul încărcat îi face uneori dificilă găsirea unui echilibru între muncă și timpul petrecut cu familia. În acest context, Andreea Popescu a dezvăluit că Rareș Cojoc contribuie la plata chiriei: „Mai mare, să aibă spațiu, să se simtă bine când stau și cu mine. Și fac tot posibilul să fiu prezentă, dar e un pic mai greu pentru mine să fiu atât de mult prezentă, pentru că eu muncesc foarte mult ca să pot să ofer. Dar Rareș mă ajută. Mă ajută, să zic, OK, mă ajută cu jumătate de chirie. Jumătate de chirie mă ajută. Da”, a mai declarat Andreea Popescu pentru Unica.

Andreea Popescu regretă că familia ei s-a destrămat: „Eu știam că nu o să divorțez niciodată”

Dincolo de aspectele financiare, Andreea Popescu a recunoscut că despărțirea de Rareș Cojoc a reprezentat o schimbare majoră în viața sa. Vedeta a mărturisit că, atunci când s-a căsătorit, era convinsă că va rămâne pentru totdeauna alături de soțul ei. Nu își imaginase că va ajunge vreodată să treacă printr-un divorț.

Cel mai mare regret al său este legat de faptul că familia nu mai este așa cum fusese înainte și că cei mici trebuie să se obișnuiască acum cu o altă realitate: „Regret faptul că nu mai suntem o familie cum eram. Ăsta este regretul meu. Pentru că eu, când m-am căsătorit și am semnat acel contract prenupțial, eu știam că nu o să divorțez niciodată de omul ăsta. A fost ceva ce nu puteam să-mi imaginez vreodată. Adică, pentru mine, așa am zis, că noi vom muri împreună, știi? Dar e foarte, foarte important și asta regret foarte tare, că acești copii vor avea părinți… […]
Eu mi-am dorit, pentru că eu am trăit într-o familie de genul ăsta și am zis că nu o să ajung acolo, dar… Mai bine așa decât doi părinți care să nu mai aibă armonie.
Poate să-mi zică lumea: «Ei, domnule, cine mai are armonie?». Păi da, trebuie să fim… Nu e așa, nu? Nu trebuie să ne mulțumim cu puțin doar ca să… Și e un lucru pe care îl susțin până mor, chiar dacă, cu părere de rău, zic așa și cu durere în suflet față de copiii mei: eu nu cred că trebuie să stai într-o căsnicie pentru copii. Mai ales într-o căsnicie abuzivă, mai ales în cazul ăsta.
Nu într-o căsnicie abuzivă sau o căsnicie care te distruge emoțional”, a mărturisit Andreea Popescu pentru Unica.

Andreea Popescu a explicat astfel că, în opinia sa, părinții nu ar trebui să rămână într-o relație nefericită doar de dragul copiilor.

Ce spune Andreea Popescu despre iubirea dintre ea și Rareș Cojoc: „A fost o iubire foarte așezată”

Andreea Popescu a vorbit și despre felul în care a evoluat relația cu fostul soț. Vedeta a recunoscut că între ei a existat iubire, însă a descris-o drept una așezată, calculată, în care personalitățile lor diferite au avut un rol important. Potrivit declarațiilor sale, Rareș Cojoc avea un temperament mai temperat, în timp ce ea se consideră o persoană expansivă, care vorbește tare și își exprimă cu ușurință emoțiile. Cu timpul, aceste diferențe ar fi contribuit la apariția unor tensiuni și la sentimentul că nu mai putea să se manifeste întotdeauna așa cum își dorea: „Da, am trăit. Am trăit și cu el, nu zic că nu. Dar cu el a fost o iubire foarte așezată și foarte calculată. Pe el îl […] așezat, temperat, calculat, tot. Și mă tempera pe mine, tempera totul. Dar dacă nu mă lasă să fiu eu, să-mi trăiesc iubirea, adică… Nu știu, dacă eram […] și vorbeam cum vorbesc aici, […] mă contrazic mult și tot nu reușesc.
Și sunt o expansivă și vorbesc tare. Dar dacă e cineva lângă mine, temperamental, și eu vorbesc… «Aoleu, câtă… Aoleu, nu mai…» Eu sunt bună, că nu-s suficientă, că nu… Stăteam să mă temperez, să nu fac nimic, ca să nu fiu eu. Și eu nu zic că nu făceam lui Rareș lucrul ăsta”, a povestit Andreea Popescu.

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