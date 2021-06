De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu până la 43 de ani. Drama prin care a trecut în încercarea de a-și găsi un partener de viață

Mulți ani la rând Andreea Raicu a fost urmărită de zeci de întrebări despre viața sa personală și despre căsătorie, însă vedeta nu și-a expus latura amoroasă așa cum mulți s-ar fi așteptat. Aceasta a fost mereu discretă cu evenimentele din viața sa privată și nu a dat curs speculațiilor în ceea ce privea un partener alături de care să-și unească destinele.

De curând, însă, vedeta a răspuns la întrebarea de ce nu s-a căsătorit până la vârsta de 43 de ani și de ce nu a devenit mamă.

Andreea Raicu a trecut prin depresie în încercarea de a găsi un partener alături de care să se căsătorească

Vedeta din România a vorbit în cadul unei emisiuni TV despre cea mai grea perioadă din viața sa, atunci când era în căutarea unui patener și a declarat că tocmai faptul că nu avea un aprtener la vârsta de 30 de ani, a adus-o în depresie. Aceasta a avut nevoie de cosiliere psihologică pentru a trece peste acea perioadă critică.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: «Ei, și, când te măriți, când faci un copil?». Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta, nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu la Digi24.

Faptul că vedeta nu și-a găsit un partener alături de care să considere că merită să se căsătorească a adus-o în pragul depresiei.

Andreea Raicu a mărturisit că mariajul devenise un lucru pe care îl căuta necontenit, întâmplare care i-a adus extrem de multă tristețe, dar ulterior a înțeles că nu îi este benefic să facă din căsătorie un scop în viață, ci își dorește să întemeieze o familie atunci când este moemntul potrivit. Aceasta visează la o relație echilibrată, însă nu aleargă după o familie cu orice preț.

"Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai adăugat Andreea Raicu.

Vedeta a vorbit la Digi24 Și despre singurătatea în cuplu, un aspect trăit de multe persoane, inclusiv de ea: "Există și singurătate în cuplu, am trecut prin asta și este cumplit, pentru că te simți mai singur decât dacă ai fi, într-adevăr, singur. Când ești singur, își asumi faptul că ești în situația asta și nu ai așteptări. Dar în momentul în care există și nu ai nimic de la el, te face să te simți ca și cum nu exiști, nu ești iubită, încrederea în tine scade și ajungi să accepți niște lucruri care nu îți fac bine, care te duc foarte aproape de anxietate și depresie”, a mai spus vedeta.

