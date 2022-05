De ce părinții Vlăduței Lupău nu sunt de acord cu cariera ei muzicală. Aceștia vor ca ea să o încheie cât mai repede

Actualmente însărcinată, după două sarcini pierdute, Vlăduța Lupău și fostul fotbalist și campion cu CFR Cluj, Adrian Rus vor avea un copil care va veni pe lume în curând.

Însă, deși se bucură de o carieră care este în ascensiune, artista de muzică populară din Maramureș fiind apreciată în întreaga țară, ea nu are parte de sprijinul părinților săi, potrivit Libertatea.

Vlăduța Lupău voia să urmeze facultatea de Științe politice, dar a ajuns la Medicină veterinară. "Acum nu le spun părinților unde cânt"

Aceștia își doreau pentru ea o carieră în alt domeniu. Artista a ajuns să studieze Medicină veterinară, unde a avut bursă cinci ani și jumătate, din șase cât a durat facultatea.

Părinții ei și acum își doresc ca ea să se întoarcă acasă și să se lase de muzică pentru că nu o consideră de viitor.

Citește și:Vlăduța Lupău, fotografie cu burtica la vedere. Artista s-a bucurat de soare la malul mării

Vlăduța Lupău își amintește că ea voia să urmeze o altă facultate și ulterior a ajuns la Medicină veterinară și chiar a fost și în Italia cu bursă.

Eram de nedespărțit de fratele meu, care era împătimit după animale. Eu voiam să fac științe politice.

A mers să-și depună dosarul la Medicină veterinară, la Cluj-Napoca, mi-a plăcut cum arăta curtea, apoi clădirea, am găsit și foști colegi ai mamei.

Chiar dacă fratele meu e mai mare cu un an, am fost împreună în aceeași clasă, în aceeași bancă, din clasa I până la facultate.

Mi-au zis la Cluj: «Vlăduța, hai că te ajutăm, că facem!». Eu voiam «Științe politice», dar mi-am depus dosarul la Medicină veterinară. Așa am ajuns acolo. Apoi, am îmbrățișat cu drag facultatea, am avut bursă cinci ani și jumătate din șase.

Am fost și în Italia, cu bursă. Dar n-am fost deschisă total cu facultatea. Eu și cântam, mai ales din anul IV, când a fost mai greu cu școala, iar eu m-am dedicat mai mult muzicii.

Artista și-a amintit de câte ori părinții ei au încercat să o convingă să renunțe la muzică.

Citește și:Ce boală a împiedicat-o pe Vlăduța Lupău să devină mamă mai devreme. Ce dezvăluiri a făcut cântăreața

L-am întrebat pe tata: «Îmi faci un cabinet? Să am ce face!». Tata avea un spațiu comercial, un magazin alimentar, i-am zis să-l scoată pe ăla afară, altfel nu mă întorc acasă. «Păi, nu, mai întâi să te angajezi, să faci aia, aia».

Atunci, am zis că-mi văd eu de treaba mea. Am terminat facultatea acum 7 ani, poate că mi-ar fi plăcut un cabinet veterinar, fain, dar la Cluj, nu la Șimleu Silvaniei



Sincer, părinții nici acum nu cred că mă iau în serios cu cântatul. Consideră, cum zice tata: «Se gată. Nu va mai dura mult prostia asta». Și după facultate mi-a zis că se gată. L-am luat la câteva evenimente, să vadă ce și cum. «Cum? Tu numai 45 de minute cânți?». Iar îmi zicea că nu e bine, orice fac nu e bine, a precizat Vlăduța Lupău, potrivit aceleieași surse.



Concurenții au avut parte de primele întâlniri cu ispitele ▶ Episodul 2 Insula Iubirii e disponibil în AntenaPLAY