De ce Simona Gherghe nu își duce copiii la mall. Ce experiență a marcat-o pe prezentatoarea de la Mireasa

Simona Gherghe a mărturisit recent că nu își duce copiii, pe Ana și Vlad, la mall, preferând să își petreacă timpul liber în alte locuri. Iată de ce!

În urmă cu câteva zile, Simona Gherghe a atras atenția urmăritorilor de pe Instagram cu o fotografie. Prezentatoarea de la Mireasa și-a pozat copiii într-un centru comercial din București și a precizat: „ Vlad, care nu a fost de multe ori la mall în cei patru ani și jumătate, m-a întrebat: <<Mami, aici e aeroport?>>. Venim cu el la mall doar când e un film de văzut. Și asta destul de rar.”, a scris ea, citată de Libertatea.

Ulterior, Simona Gherghe a primit mai multe mesaje în privat, fiind întrebată despre decizia de a nu își duce copiii la mall.

Citește și: De la ce pornesc certurile dintre Simona Gherghe și soțul ei. Prin ce greutăți au trecut cei doi când au devenit părinți

Motivul pentru care Simona Gherghe nu își duce copiii în mall: „Mai bine stați acasă că e mult mai sigur”

Simona Gherghe a revenit cu explicații pe contul personal de Instagram, dezvăluind că preferă să evite un astfel de loc din cauza aglomerației și a oboselii pe care îl creează. Prezentatoarea de la Mireasa i-a sfătuit pe părinții cu copii mici să stea acasă, că este mult mai sigur pentru ei.

„Voiam să vă spun ceva în legătură cu postarea mea de ieri. Știți că am făcut o poză cu Ana și Vlad, eram la mall, am fost la un film, și Vlad m-a întrebat: <<mami, aici e aeroportul?>>. Pentru că într-adevăr arhitectural seamănă un pic cu aeroportul. Și am primit o mulțime de mesaje de la voi, de la unii dintre voi care m-au întrebat dacă nu e ok să duci copiii la mall. Nu, nici vorbă de așa ceva, este cum simți să o faci. Noi am simțit că nu vrem să îi ducem la mall, dacă avem ceva timp pentru noi preferăm să facem orice altceva decât să mergem în mall. Dacă ar exista cinematografe faine în afara mallului, cu siguranță am merge acolo, dar știti că nu prea sunt.”, a precizat Simona Gherghe, citată de Libertatea și Fanatik.

„Ideea cu mallul este că mie mi se pare un mediu cu extraordinar de mulți stimuli, care obosește foarte tare. Așadar, un mediu cu foarte mulți stimuli, un mediu care obosește foarte tare. Îmi amintesc de o fază, știți că copiii sunt foarte buni receptori, simt energia celorlalți extraordinar, poate că mult mai bine decât noi, adulții, și a trebuit să mergem odată la o bancă în mall. Din momentul în care am intrat în mall până am ieșit a fost un urlet total și mi-am dat seama că nu e ok, lumea aia, zarva, foiala, nu e ceva bun pentru copii. Asta o dată. Și doi. Mie nu mi se pare că e un spațiu care poate fi aerisit foarte ușor, deci vă dați seama ce virusuri sunt, asta un sfat pentru părinții care au copii mici și mai ies în mall. Mai bine stați acasă că e mult mai sigur decât să îi duceți la mall.”, a încheiat prezentatoarea de la Mireasa, citată de Libertatea.

Citește și: Motivul pentru care Simona Gherghe nu își mai expune copiii pe Internet. Ce a pățit prezentatoarea de la Mireasa

De ce nu vrea Simona Gherghe bonă pentru cei doi copii ai săi

În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Simona Gherghe a decis să scoată la iveală motivul pentru care nu vrea să angajeze o bonă. Moderatoarea de la Mireasa are timp de educația copiilor săi atunci când nu se află pe platourile de filmare.

De altfel, aceasta nu își dorește ca o altă persoană să aibă grijă de micuții săi, pentru că a întâmpinat câteva situații neplăcute în trecut, care au motivat-o să renunțe la gândul de a avea o bonă.

„Am renunțat, de mult timp, la ideea de a avea bone. Din păcate, pentru noi, au fost niște experiențe tare neplăcute. Așa că, atâta vreme cât a fost mama mea cu noi, a fost foarte bine. Doar că bunicii au și ei viața lor și, de mai bine de un an, ne descurcăm singuri. Copiii au programul lor, rutina lor, totul e să fie sănătoși!”, a mărturisit Simona Gherghe, potrivit sursei citate mai sus.