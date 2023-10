De la ce pornesc certurile dintre Simona Gherghe și soțul ei. Prin ce greutăți au trecut cei doi când au devenit părinți

Simona Gherghe a scos la iveală motivul de la care pornesc majoritatea neînțelegerilor din căsnicia cu soțul ei, Răzvan Săndulescu. De asemenea, prezentatoarea de la Mireasa a povestit despre greutățile prin care au trecut atunci când au devenit părinți prima dată.

Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, formează un cuplu de mai bine de 6 ani. Aceștia s-au căsătorit în 2017, iar din rodul iubirii lor s-au născut doi copii minunați, Ana Georgia și mezinul Vlad Ioan.

Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală. Deși apare des pe micile ecrane ale publicului, prezentatoarea de la Mireasa preferă să își țină problemele din familie cât mai departe de luminile reflectoarelor.

Citește și: Mireasa sezon 8, 11 octombrie 2023. Ce echipe s-au format la task-ul cătușelor. Pentru ce a luptat fiecare concurent

Pe lângă momentele frumoase dintr-o căsnicie mai există și neînțelegeri sau conflicte, care pot apărea între cei doi partenerei. În urmă cu puțin timp, Simona Gherghe a dezvăluit că în relația ei cu Răzvan Săndulescu nu este totul doar lapte și miere.

Vedeta a scos la iveală detalii neștiute despre situațiile tensionate cu soțul său. Aceasta a povestit că cele mai multe certuri în cuplu apar de la un singur subiect.

Care este motivul pentru care Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, se mai „ceartă” uneori

Pentru că în orice familie apar neînțelegeri, Simona Gherghe nu s-a ferit să spună că în relația cu partenerul său mai există și mici conflicte. Așadar, cele mai multe discuții pornesc de la educația celor doi copii, având păreri diferite.

„Sunt o mulțime de lucruri care s-au schimbat la noi, dar ce am remarcat eu așa în evoluția nostră ca și cuplu este că am ajuns să facem o echipă foarte bună. Nu că înainte nu am fi făcut, dar am foarte mare încredere în el.

De exemplu, acum el e cu copiii acasă, știu că ei sunt pe cele mai bune mâini. Suntem o echipă și funcționăm ca atare, sigur că avem și divergențe mai ales în ceea ce privește educația copiilor. De obicei aici sunt meciurile cele mai mari, dar sunt ei în primul rând care sunt liantul ăsta atât de frumos între noi și ne este foarte bine așa cum ne e în această formulă.”, a declarat prezentatoarea de la Mireasa, potrivit playtech.ro.

În ciuda nînțelegerilor din familie, Simona Gherghe și soțul său se iubesc din ce în ce mai mult pe zi ce trece.

Prin ce greutăți au trecut Simona Gherghe și partenerul ei, Răzvan Săndulescu, când au devenit părinți prima dată

Prezentatoarea TV a vorbit și despre greutățile prin care a trecut alături de partenerul său când a venit pe lume primul lor copil.

Citește și: Simona Gherghe, apariție în costum de baie în vacanță. Cum se distrează prezentatoarea Mireasa la plajă

„Să știi că avem timp, asta cu „n-am timp' e un pretext, dacă vrei să-ți faci timp și pentru viața de cuplu și pentru copii și pentru carieră, chiar și pentru prieteni, se poate, cheia este să-ți organizezi foarte bine timpul, și cred că asta facem, ne organizăm foarte bine timpul, astfel încât să le împăcăm pe toate, chiar dacă e greu, recunosc că sunt zile în care suntem frânți amândoi, asta e viața de familie.

Eu mi-am dorit dintotdeaun copii, m-am văzut întotdeauna mamă. La mine a venit foarte târziu sarcina, o dată pentru că eu l-am întâlnit pe Răzvan, omul alături de care am simțit că vreau să-mi fac o familie, când aveam vreo 35 de ani, și apoi, într-adevăr, a fost lupta noastră să avem acest copil, și chiar, la un moment dat, m-am gândit că s-ar putea să nu pot să fac și cred că în momentul în care m-am relaxat atunci s-a întâmplat. Cred că copilul vine atunci când tu te liniștești, așa s-a întâmplat să vină la timpul potrivit”, a mai declarat Simona Gherghe, conform viva.ro.