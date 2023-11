De ce soțul Andei Adam a luat numele de familie al cântăreței după căsătorie. Ce a dezvăluit vedeta despre această decizie

Anda Adam și Joseph Eudor Mohaci s-au căsătorit civil la finalul anului trecut, însă puțini știu că bărbatul a luat numele de familie al soției sale. Iată care e motivul pentru care a preferat să îl cheme Adam!

Se pare că în spatele acestei hotărâri a stat un motiv bine întemeiat. Prezenți la premiera unui film, Anda Adam a stat de vorbă cu jurnaliștii Spynews și a explicat de ce soțul a preferat să ia numele ei după căsătorie și nu așa cum se obișnuiește, ca femeia să ia numele bărbatului. Se pare că cei doi au făcut un ”copromis” de dragul carierei lui Joseph. Iată despre ce este vorba!

Motivul pentru care soțul Andei Adam a luat numele de familie al cântăreței după căsătorie

Mai precis, Anda și Joseph Adam au discutat și au hotărât că numele ei de familie va fi de succes și pentru el, dat fiind că este un actor la început de drum.

„Da, el mi-a luat numele. Noi ne-am gândit, cumva în acest context, pentru faptul că el și-a început cariera în zona aceasta a filmului, că are o rezonanță mai bună și este un nume mai potrivit pentru un actor. Atunci, împreună ne-am gândit că <<Joseph>> și <<Adam>> chiar sună a nume de actor. Și am spus: Ok, facem invers. Iar el a spus: <<Ok, iau eu numele tău, pentru că îmi va folosi pe scenă>>. Avem și multe alte proiecte pe care le vom derula și vă vom da detalii despre mai multe lucruri care se vor întâmpla la anul. <<Joseph Adam>> mi s-a părut chiar un nume de scenă cu care el va putea merge mai departe într-o carieră cu adevărat în zona cinematografiei.”, a declarat Anda Adam pentru Spynews.

Anda Adam și soțul ei se declară un „cuplu modern”

Joseph Adam a mai adăugat că sunt un cuplu modern și nu au dorit să păstreze tradițiile. În schimb, au preferat să se folosească de notorietatea numelui Adam.

„Suntem un cuplu modern. Nu păstrăm istoria sau obișnuințele care sunt peste tot. Anda este o persoană cunoscută și am decis să iau numele ei. Merge bine cu Joseph.”, a declarat Joseph Adam pentru sursa citată mai sus.

Cei doi soți au vorbit și despre nuntă și au dezvăluit că nici acolo nu vor ține cont de tradiții. Anda și Joseph Adam au mărturisit că la marele eveniment nu va exista obiceiul de a fura mireasa.

